Çocukların yeteneklerine göre gelişmesi amacıyla açtığı birbirinden güzel kurslarla büyük beğeni toplayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz 'Halk Oyunları Kursu' ile hem çocukların hem de velilerin takdirini toplamaya devam ediyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, minikler ve yıldızlar kategorisinde verdiği eğitimle, Türkiye'nin dört bir yanındaki geleneksel halk danslarını yeni nesillere aktararak kültürel değerleri yaşatmaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Miniklere hem kültürel değerleri öğreten hem de gelecek nesillere geleneksel halk oyunlarını aktaran Büyükşehir ekipleri, Macit Özcan Spor Tesisleri'nde salı ve perşembe günleri 13.00-15.00 saatleri arasında kursiyerleri ağırlıyor. Yaz tatilini 'Halk Oyunları Kursu'nda geçiren çocuklar, bol kahkahalı ve eğlenceli kursun tadını çıkarıyor.

Özer: 'Öğrencilerin kültür ve sanat etkinliklerine ihtiyacı var'

Kursların çok heyecanlı geçtiğini ve yüksek dozda enerji harcadıklarını söyleyen Halk Oyunları Eğitmeni Mülkiye Özer, çocukların da böyle aktivitelere çok ihtiyacı olduğunu belirterek, 'Çocuklarını bu tür aktivitelere gönderemeyenler, ücretsiz kurslarımızdan yararlandıkları için teşekkür ediyor ve memnuniyetlerini dile getiriyorlar' diye konuştu.

Çocukların kurs boyunca öğrendiklerini 'Halk Oyunları Gecesi' düzenleyerek herkesle paylaşmak istediklerini söyleyen Özer, her birinin kursta çok eğlendiğini ve mutlu olduklarını ifade etti. Öğrencilerin kültür ve sanat etkinliklerine ihtiyacı olduğunu ve bundan dolayı bu tür performansları halkla buluşturduklarını sözlerine ekleyen Özer, 'Özellikle ekonomik olarak zorlandığımız bugünlerde, kurslarımız ücretsiz olduğu için büyük ilgi görüyor' dedi.

Veliler, kursun çocuklarının gelişimine sağladığı katkıdan memnun

Büyükşehir'in 'Halk Oyunları Kursu'nu sosyal medyadan gören ve çocuğunu kursa getirdiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Nuray Demiryürek, 'Çocuğumun yeteneğine göre, onu değişik aktivitelere yönlendiriyorum. Daha önce böyle bir dans kursu denememiştik, ama buradan çok memnunuz. Tesisin güzelliğini, hocaların ilgisini, fiziki ortamın güvenliğini gördüğüm için, Büyükşehir'in diğer kurslarına da göndermek istiyorum. Çocuğumun da çok hoşuna gidiyor. Halk oyunları onun ruhsal, zihinsel ve bedensel gelişimine de katkıda bulunuyor' ifadelerini kullandı.

Çocuklar doyasıya eğleniyor ve geleneklerini unutmuyor

Kursta çok eğlendiğini söyleyen 11 yaşındaki Asya Kabul, 'Ben halk oyunlarını çok sevdiğim için bu kursta olmak beni mutlu ediyor. Meses, Kejê ve Zozan'ı öğrendim. Bunları öğrenince çok mutlu oluyorum. Mersin Büyükşehir'in kursları çok eğlenceli ve güzel' diye konuştu.

Uzun zamandır halk oyunları oynayan ve Gürcü ile Kafkas danslarını seven 11 yaşındaki kursiyer Onur Arın Gökşen, 'Ben burada çok eğleniyor ve yaz tatilimi böyle geçiriyorum. Buraya gelirseniz mutlaka çok eğlenirsiniz' sözlerine yer verdi.