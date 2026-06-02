Manisa Büyükşehir Belediyesi, Tarzan ve Çevre Günü etkinlikleri kapsamında ressam Ruken Adıbelli'nin eserlerinden oluşan 'Plastik Reformasyon' adlı resim sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

MANİSA (İGFA) - Manisa'da Kültür Merkezi Lale Fuaye Salonu'nda açılan serginin açılışına Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, şube müdürleri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri ve davetliler sergiyi gezerek ressam Ruken Adıbelli'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Açılışta konuşan Genel Sekreter Burak Deste, kültür ve sanatın toplumsal farkındalık oluşturmadaki gücüne vurgu yaptı.

Çevre korumanın ortak bir sorumluluk olduğunu belirten Deste, 'Sanat, yalnızca estetik bir değer taşımıyor aynı zamanda yaşadığımız dünyaya farklı bir gözle bakmamızı sağlıyor. 'Plastik Reformasyon' sergisi de çevremizle kurduğumuz ilişkiyi yeniden düşünmemize vesile oluyor. Günlük yaşamımızda kullandığımız ürünlerin doğaya etkisini sorgulamak, kaynaklarımızı bilinçli tüketmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Kent yaşamında çevre bilincinin yaygınlaşması için sanatın anlatım gücünden yararlanmalıyız. Çünkü çevreyi korumak yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak görevidir.'

Çevre bilincini sanatla harmanlayan 'Plastik Reformasyon' resim sergisi, 4 Haziran tarihine kadar 10.00 - 19.00 saatleri arasında Kültür Merkezi Lale Fuaye Salonu'nda ziyaret edilebilecek.