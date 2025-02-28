Manisa Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayını birlik, beraberlik ve yardımlaşma ruhuyla en güzel şekilde yaşatmak için hazırlıklarını tamamladı. Manisalılar, Ramazan boyunca Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek etkinliklerle hem manevi atmosferi hissedecek hem de keyifli ve eğlenceli anlar yaşayacak.MANİSA (İGFA) - 29 gün boyunca her akşam Cumhuriyet Meydanı’nda iftar yemeği verecek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak için çeşitli etkinliklerle Manisalılara keyifli ve manevi bir atmosfer sunacak.

İftar sonrası, Hacivat-Karagöz gölge oyunu, meddah ve orta oyunu, semazen gösterileri, mehter takımı konserleri, tasavvuf müziği konserleri gibi geleneksel gösterilerle vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatacak. Ayrıca Aşuk ile Maşuk ve kukla gösterileri de Ramazan akşamlarını renklendirecek. Ramazan’ın manevi iklimini daha da pekiştirmek amacıyla iftardan sonra Kuran-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirilecek.

Her akşam Sinan Üzer’in katılımıyla iftar sohbetleri gerçekleşecek. 1, 11, 20 ve 28 Mart tarihlerinde iftar saatinden sonra, Mehter Takımı konseri düzenlenecek.

2 ve 5 Mart’ta sihirbaz gösterileri gerçekleştirilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından 1, 3, 5, 9, 12, 16, 20, 22 ve 25 Mart’ta tasavvuf müziği konserleri düzenlenirken 3, 4, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 21 ve 25 Mart’ta da semazen gösterileri izleyicilerle buluşacak. Ayrıca, 2, 6, 8, 13, 14, 19, 23, 24 ve 27 Mart’ta Karagöz-Hacivat gölge oyunu, 2, 8, 14, 24 Mart’ta meddah ve orta oyunu, 13, 19, 23, 27 Mart’ta Aşuk ile Maşuk, ve 6, 7, 10, 15, 17 Mart’ta kukla gösterileri gibi geleneksel sahne sanatlarıyla vatandaşlar unutulmaz anlar yaşayacak.



Ramazan ayı boyunca özel günlere özel etkinlikler de planlandı. 8 Mart’ta Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir kadın konuşmacı, 18 Mart’ta ise Çanakkale Zaferi temalı özel bir etkinlik ve Çanakkale Türküleri Konseri gerçekleştirilecek. 21 Mart’ta Celil Altınbilek ile Nevruz ve Mesir Festivali sohbeti ile Aşık Veysel Anma Konseri, 22 Mart’ta Down sendromlu gençlerin dans gösterisi, 26 Mart Kadir Gecesi özel etkinliği düzenlenecek. 29 Mart’ta da kapanış etkinliğiyle Ramazan coşkusu taçlanacak.