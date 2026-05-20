Hekim Birliği Sendikası'nın açtığı davada Ankara 6. İdare Mahkemesi, Sağlık Bakanlığı'nın kamu ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ilişkin verileri paylaşmama kararını iptal etti. Mahkeme, kamu yararını ilgilendiren bilgilerin 'özel çalışma gerekir' gerekçesiyle gizlenemeyeceğine hükmetti.

ANKARA (İGFA) - Hekim Birliği Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası'nın, kamu ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ilişkin verilerin paylaşılması talebiyle yaptığı bilgi edinme başvurusunun reddedilmesi üzerine açtığı davada mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı.

Ankara 6. İdare Mahkemesi, Sağlık Bakanlığı'nın söz konusu verileri paylaşmama yönündeki işlemini hukuka aykırı bularak iptal etti. Mahkeme kararında, kamu kurumlarının görevleri gereği ellerinde bulundurması gereken verilerin Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışında değerlendirilemeyeceği vurgulandı. Sendikanın başvurusunda; Türkiye genelindeki kamu ağız ve diş sağlığı kuruluşlarının listesi, 2025 yılı acil diş başvurularına ilişkin veriler ile kamuda görev yapan diş hekimi sayılarına dair bilgiler talep edildi. Ancak Sağlık Bakanlığı, söz konusu bilgilerin paylaşılmasının 'ayrı çalışma ve analiz gerektirdiği' gerekçesiyle talebi reddetti.

Mahkeme ise bu gerekçeyi yeterli bulmadı.

Kararda, sendikaların üyeleri adına yürüttüğü faaliyetler kapsamında bu tür verilere erişim hakkı bulunduğu belirtilirken, şeffaf yönetim anlayışının idare açısından bir yükümlülük olduğu ifade edildi.

Hekim Birliği Sendikası tarafından yapılan açıklamada, kararın kamu verilerinin keyfi biçimde saklanamayacağını bir kez daha ortaya koyduğu belirtilerek, sağlık hizmetlerinin planlanması ve değerlendirilmesinde şeffaflığın esas olması gerektiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, 'Sendikaların kamu adına denetim ve takip görevlerinin yargı güvencesi altında olduğu bir kez daha teyit edilmiştir. Hekimlerin, sağlık çalışanlarının, hastaların ve toplumun ortak yararı için şeffaflık ve hesap verebilirlik talep etmeye devam edeceğiz' ifadelerine yer verildi.