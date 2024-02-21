Dünya’nın dört bir tarafında prestijli projelere imza atan, yıllık 1,5 milyar dolarlık doğal taş ithal eden Güney Kore pazarında büyümek isteyen Türk doğal taş ihracatçıları Güney Kore pazarında büyük bir adım attı.

Güney Koreli müteahhitlerin yaptığı binalarda Türk doğal taşlarının daha fazla kullanılması için harekete geçen Ege Maden İhracatçıları Birliği, 21-24 Şubat tarihlerinde Seul’de düzenlenecek olan Korea Build Week 2024 KINTEX Fuarı’na 10 firmayla çıkartma yaptı.

KİNTEX Fuarı’nın ilk günü Güney Koreli mimarlar, iç mimarlar, endüstriyel tasarımcılar, müteahhitler ve ithalatçıların yayında dünyanın dört bir tarafından gelen sektör paydaşları Türkiye pavyonuna yoğun ilgi gösterdi.

İhracatta pazarlama faaliyetlerini maraton koşusuna benzeten Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Türk doğal taş sektörü olarak dünyanın her tarafındaki fuarlarda güçlü bir şekilde yerlerini aldıklarını, sektörel ticaret heyeti, alım heyeti organizasyonlarıyla ihracatçılarımızla ithalatçıları bir araya getirdiklerini dile getirdi.

Hedefimiz ihracatta tekrar artışa geçmek ve 2 milyar doları aşmak

“2024 yılına yoğun bir tanıtım faaliyetleriyle giriş yaptık” diyen Alimoğlu, “21-25 Ocak 2024 tarihleri arasında “Suudi Arabistan Sektörel Ticaret Heyeti”mizi başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Londra Business Design Center’da 6-8 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenen Surface Design Show Fuarında yerimizi aldık. Bugün Güney Kore’de KINTEX Fuarı’na Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu ilk kez düzenliyoruz. 16-19 Mart 2024 tarihlerinde dünyanın en büyük doğal taş ve teknolojileri fuarı olan Xiamen Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’nda EMİB’in Türkiye Milli Katılım Organizasyonuyla 55 Türk firmamız yerini alacak. 17-20 Nisan 2024 tarihlerinde dünyanın dört bir tarafından ithalatçıları İzmir’de MARBLE Fuarı’nda ağırlayacağız. Amacımız doğal taş ihracatında 2023 yılındaki gerilemeyi durdurmak ve 2024 yılında ihracatımızı 2 milyar doların üzerine taşımak” şeklinde konuştu.

EMİB Fuar öncesinde tanıtım çalışmalarını başlattı

Fuarda 4 gün boyunca yeni ticari bağlantılar peşinde koşacak olan Ege Maden İhracatçıları Birliği fuar öncesinde Kore İthalatçılar Birliği, Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer ve Kore Uluslararası Müteahhitler Birliği’ni ziyaret etti. Türk doğal taşlarının Güney Kore pazarında tanıtım çalışmalarına yeni halkalar ekledi.

Dünya genelinde Çanakkale Köprüsü’nün aralarında bulunduğu pek çok büyük projeyi hayata geçiren Samsung ve Hyundai gibi dünya devi müteahhitlik firmalarını bünyesinde bulunduran Kore Uluslararası Müteahhitler Birliği’yle Türk doğal taş sektörünün işlem hacmini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Efe Nalbantoğlu, EMİB’in 3 bin üyesinin pek çok önemli projeye doğal taş tedarikçisi olduğu bilgisini paylaştı.

Kore Uluslararası Müteahhitler Birliği’ne, “Üyelerinize kendilerini şaşırtma fırsatı verin. Ürün ve hizmet kalitemizden memnun kalacaklar” diye seslenen Nalbantoğlu, “Kore’ye ihracatımızı artırmak niyetindeyiz Kore’nin artan doğal taş ihtiyacını karşılamak istiyoruz. Kore firmalarının yurt dışında yürüttüğü projelerde de ürünlerimizin kullanılması için buradayız” dedi.

Sezgin: “Türk taşları bakteri barındırmıyor”

Türk taşlarının bakteri barındırmadığı için özellikle pastanelerde tezgâh olarak kullanıldığı bilgisini veren EMİB Yönetim Kurulu Üyesi Reyhan Sezgin, Güney Koreli müteahhitlere, “Türk doğal taşlarımızın projelere uygunluklarını akredite laboratuvarlarda test edebilirsiniz. Sıcaklık, donma, water, absorbation testleri yapılıyor” diye seslendi.

Sezgin sözlerini şöyle tamamladı; “Hangi taş nerede kullanılır tüm üyelerine özel projelerimizden bahsedebiliriz. Taşlarımız yüksek kaliteli. Güney Kore’nin 1,5 milyar dolarlık doğal taş ithalatından bugüne kadar 7 milyon dolarlık pay aldık. Hedefimiz bu payı kısa vadede 100 milyon dolara çıkarmak.”

Çelikkol: “150 çeşit, 650 renk ve desen zenginliğine sahibiz”

Kore Uluslararası Müteahhitler Birliği üyesi firmalarla, Ege Maden İhracatçıları Birliği üyeleri arasında geçmiş dönemde projelerde iş birlikleri yapıldığı bilgisini veren EMİB YK Üyesi Mehmet Hikmet Çelikkol, “Biz Ege Bölgesi ihracatçılarıyız ama Türkiye’nin her bölgesindeki doğal taşları ihraç ediyoruz. Türkiye’de 150 farklı çeşit, 650 renk ve desende doğal taş skalasına sahibiz. Dünya’da moda olan her taşı sunabilecek güçteyiz. Korea Build Week 2024 KINTEX Fuarı’nda Koreli müteahhitleri Türkiye pavyonumuza bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Kaya; “Koreli müteahhitleri İzmir’e Marble Fuarı’na bekliyoruz”

Doğal taş sektöründe dünyanın en önemli buluşmalarından birisi olan MARBLE İZMİR Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’nın, 17- 20 Nisan 2024 tarihlerinde kapılarını 29. kez tüm dünyaya açacağı bilgisini veren EMİB Yönetim Kurulu Üyesi Halilullah Kaya, Kore Uluslararası Müteahhitler Birliği üyesi firmaları MARBLE İZMİR’e davet etti.

Park: “Koreli müteahhitlerle temaslarınızı artırınız”

Kore Uluslararası Müteahhitler Birliği Başkanı Sunho Park, Koreli firmaların projelerinde malzeme seçiminde müteahhitlerin karar verici olduğunu belirterek Türk doğal taş ihracatçılarına Koreli inşaat firmalarıyla temaslarını artırmaları tavsiyesinde bulundu.

Türk doğal taş ihracatçılarıyla, Koreli müteahhit firmaları arasında köprü olmaya hazır oldukları mesajını veren Park, “Çeşitli ve iyi kalite önemli ürünleriniz Kore’de iyi bir biçimde değerlendirilecektir. KİNTEX fuarını ziyaret edeceğiz ve standınıza uğrayacağız, topladığımız bilgileri üyelerimize ileteceğiz. Ben kişisel tanıdıklarıma da Türk doğal taşlarını anlatmak tanıtmak niyetindeyim” şeklinde konuştu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin KİNTEX Fuarı için Güney Kore’ye giden kafilesinde; Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyeleri Selahattin Çınar, Reyhan Sezgin, Efe Nalbantoğlu, İrfan Çelikten, Halillullah Kaya ve Mehmet Hikmet Çelikkol, TİM Delegesi Yakup Burak Ürper ve Tanıtım Komitesi üyesi Oben İnceler yer aldı. Heyete, Türkiye’nin Seul Ticaret Müşaviri Ayşe Ferdağ Tekin eşlik etti.