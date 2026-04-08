Selçuklu Belediyesi, sağlık yatırımları arasında en önemlilerinden birini hayata geçirerek, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nde Türkiye'ye örnek bir projeyi anlamlı bir açılışla Konya'ya kazandırdı.

KONYA (İGFA) -Selçuklu Belediyesi, sağlık altyapısını güçlendirmeye devam ederek bu alandaki hizmetlerine yeni bir halka daha ekledi. Sağlıkta Selçuklu Vizyonu doğrultusunda Yazır Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılışı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Modern ve konforlu yapısıyla ön plana çıkan tesiste ruhsal ve fiziksel sağlık hizmetleri tek çatı altında toplandı.

7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nde anlamlı ve dolu dolu bir günü hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İlk Adım Ebe Gebe Okulları Aile Buluşmasıyla başlayan bu özel gün, Mahperi Hatun İlk Adım Ebe Gebe Okulumuzun açılışıyla devam ettiğini belirterek, insana doğrudan dokunan bu güzide sağlık merkezinin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Selçuklu Belediyesi olarak, İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte vatandaşlarımızın birinci basamak sağlık hizmetlerine en hızlı, en güvenli ve en nitelikli şekilde ulaşabilmeleri için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Pekyatırmacı, 'Bu kapsamda ilçemizde son 7 yılda 10 adet Aile Sağlığı Merkezi, 4 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 1 adet GETAT merkezinin açılışını gerçekleştirdik. Ayrıca yapımı devam eden ve proje aşamasında olan 6 adet Aile Sağlığı Merkezi ile 1 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunuyor' dedi.

Konya İl Sağlık Müdürü Yusuf Yavuz, Konya'da 280 üzerindeki aile sağlığı merkezlerimizin 89 tanesini belediyeler ve hayırseverlerle yenilediklerine dikkati çekerek, 55 tane acil sağlık hizmetleri istasyonumuzun tamamını belediyelerimizle ve hayırseverlerimizin öncülüğüyle yenilediklerini söyledi.

Selçuklu'ya değer katacak önemli bir sağlık yatırımının açılışı vesilesiyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak sağlığın her alanında kıymetli paydaşlarımızla, hayırseverlerimizle, belediyeler olarak hizmette bulunduklarını, vatandaşın her eksiğini yerel ya da merkez hükümetin görevi demeden bir an önce sunmak adına büyük bir gayret içerisinde olduklarını kaydetti.

'SAĞLIKLI YAŞAM KÜLTÜRÜ NOKTASINDA SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİ'NİN SAYISI 343'E ULAŞTI'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlık olarak 'Koruyan Sağlık' vizyonu ile hareket ettiklerine dikkait çekerek, 'Biz hastalığa değil, sağlığa yatırım yapıyoruz. Bu anlayışla, insanı sadece bedensel rahatsızlıklarıyla değil; psikolojik, zihinsel ve sosyal yönleriyle tam bir bütün olarak ele alıyoruz' dedi.

Sağlığın korunması, hastalıkların önlenmesi ve sağlıklı yaşam kültürü noktasında ise sayılarını 343'e ulaştırdıkları Sağlıklı Hayat Merkezleri'nin devreye girdiğini belirten Bakan Memişoğlu, 'Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) eğitimlerini başlattık. Sağlık Elçileri eğitimleriyle son bir yılda toplumla doğrudan temas halinde olan öğretmen, muhtar, kuaför ve taksi şoförü gibi meslek gruplarından 301 binin üzerinde vatandaşımıza ulaştık. Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde devreye aldığımız 'Hasta Okullarımızda' kronik hastalıklarla mücadele eden 42 bin 610 kişiye ve ailelerine rehberlik ettik. Eğitim faaliyetlerimizin en önemli adımı olarak; 65 bin 500 ilkokul öğrencimizi, birer 'Sağlık Elçisi' olarak yetiştirdik' diye konuştu.

7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla bilgiler veren Bakan Memişoğlu erken teşhisin önemine dikkat çekerek, çağrısını yineleyerek, 'Kanserden değil, geç kalmaktan korkalım. Hiçbir şikâyetiniz olmasa dahi KETEM'lere,Aile Sağlığı Merkezlerimize ve bugün bir yenisini daha açtığımız Sağlıklı Hayat Merkezlerimize gelin. Gelin ki geleceğimizi, sağlığımızı güvence altına alalım' dedi.

Konuşmalar sonrasında Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.