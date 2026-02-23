Başkan Köse taburcu oldu... Giresun'da İftar buluşması

Selçuk Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Çini Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan sergide; 30 adet vazo, üç boyutlu çini eserler ve tabaklar yer aldı. Serginin küratörlüğünü Dr. Arş. Gör. Nurcan Sertyüz üstlendi. Geleneksel motiflerin özgün yorumlarla yeniden ele alındığı eserler sanatseverlerden beğeni topladı.

Bu kapsamda Selçuk Üniversitesi, Vakıflar Konya Bölge Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan 'Evan-i Kaşi' sergisi sanatseverlerle buluşturuldu.

KONYA (İGFA) - Kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını sürdüren Karatay Belediyesi, geleneksel çini sanatının yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunuyor.

Geleneksel çini sanatının özgün örneklerini bir araya getiren 'Evan-i Kaşi' sergisi, Karatay Belediyesi'nin ev sahipliğinde Karatay Kültür Merkezi'nde kapılarını açtı.

