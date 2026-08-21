Kocaelispor'un unutulmaz isimlerinden Kaan Dobra, eşi Sylwia Dabrowski ve Polonya'dan gelen yeğenleriyle birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu'nu ziyaret etti. Akvaryumun dalgıçları, Kocaelispor bayrağını su altında açarak efsane futbolcuya sürpriz yaptı.

KOCAELİ (İGFA) - Dobra çiftinin Polonya'dan gelen yeğenlerini Kocaeli'de gezdirdikleri ilk noktalardan biri Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu oldu.

Misafirleriyle birlikte akvaryumu gezen Kaan Dobra ve eşi Sylwia Dabrowski, farklı kıtalara ait su altı canlılarını yakından inceleyerek keyifli vakit geçirdi. Polonyalı misafirlerine akvaryumdan hediyeler de alan çift, Kocaeli'nin yeni cazibe merkezlerinden biri olan Körfez Aqua'yı birlikte keşfetti. Aileye, Kocaelispor Organizasyon Müdürü Mehmet Açık da eşlik etti.

KOCAELİSPOR BAYRAĞI KAAN DOBRA İÇİN SU ALTINDA AÇILDI

Ziyaretin en özel anı ise akvaryumun içerisinde yaşandı. Dalgıçlar, Kocaelispor'un efsane isimlerinden Kaan Dobra'ya sürpriz yaparak Kocaelispor bayrağını su altında açtı. Yıllarca Yeşil-Siyahlı formayı terleten Dobra, kendisi için hazırlanan sürprizi büyük bir mutlulukla karşıladı. Böylece Kocaelispor sevgisi bu kez yeşil sahalardan metrelerce suyun altına taşındı.

Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu'nu çok beğendiğini ifade eden Kaan Dobra, 'Gerçekten çok güzel olmuş. Böyle mekânları Kocaeli'de görmek çok hoşumuza gidiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'ı çok tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

SYLWIA DABROWSKI: 'AÇILMASINI HEYECANLA BEKLİYORDUM'

Akvaryumun yapım ve açılış sürecini yakından takip ettiğini belirten Sylwia Dabrowski ise ziyareti uzun zamandır beklediğini söyledi. Dabrowski, 'Ben sürekli haberlerden takip ediyordum; açıldı mı, ne zaman açılacak diye merak ediyordum. İçerisinden fotoğraflar paylaşılmaya başlandığında daha da heyecanlanmıştım. Gelip ziyaret etmek bugüne nasip oldu. Gerçekten çok güzelmiş, iyi ki gelip gezdik. Misafirlerimiz de çok beğendi' dedi.