Sivas'ta düzenlenen U13 Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Düzceli sporcu Ömer Asaf Bayrak, kendi kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Türkiye'nin farklı illerinden sporcuların katıldığı şampiyonada ringe çıkan Bayrak, başarılı müsabakaların ardından finale yükseldi.

Final müsabakasında da mücadele eden genç sporcu, şampiyonayı ikinci sırada tamamlayarak Türkiye ikinciliğini elde etti.

Düzce'yi başarıyla temsil eden Ömer Asaf Bayrak'ın elde ettiği derece, kentte memnuniyetle karşılandı.