Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, belirli kapasitenin üzerindeki limanlar için Yeşil Liman Sertifikası zorunlu hale getirildi. Başvuru yapmayan tesislere saat başı para cezası uygulanacak.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Kıyı Tesislerine Yeşil Liman Sertifikası' yönetmeliğinde önemli değişiklikler bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte sertifika kapsamı genişletilirken, zorunluluk ve yaptırımlar da netleştirildi. Yönetmelik değişikliğiyle Yeşil Liman Sertifikası, sadece başvurmak isteyen değil, aynı zamanda belirli kriterleri sağlayan kıyı tesisleri için zorunlu hale getirildi. Özellikle yeni yapılacak veya kapasitesini önemli ölçüde artıracak limanların bu sertifikayı alması şart koşuldu.

Düzenlemeye göre; bir yılda 100 ve üzeri kruvaziyer gemi ağırlayan limanlar 2028 yılı sonuna kadar, yıllık 100 bin TEU ve üzeri konteyner elleçleyen tesisler ise 2030 sonuna kadar Yeşil Liman Sertifikası almak zorunda olacak.

Yeni kurallara uymayan tesisler için ise dikkat çeken yaptırımlar getirildi. Sertifika alması zorunlu olduğu halde başvuru yapmayan ya da başvurusu reddedilen kıyı tesislerine, yanaşan her gemi için saat başına 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Ceza tutarı belirli alt ve üst sınırlar arasında uygulanacak ve her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacak.

Öte yandan çevresel standartlar da sıkılaştırıldı.

Limanların gemilere elektrik bağlantısı sağlaması, deniz yüzeyi temizliği için düzenli plan ve ekipman bulundurması ve en az 5 bin ağaçlık ağaçlandırma projeleri gerçekleştirmesi zorunlu hale getirildi.

