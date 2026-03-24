8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kapsayıcı kurum kültürüne dikkat çeken 'Değişen dünyanın sigortacısı' BNP Paribas Cardif Türkiye'de kadın çalışan oranı yüzde 60'a ulaşırken, yönetim kadrolarında kadın temsil oranı yüzde 45 seviyesine yükseldi. Cardif, bu yıl KEDV ve Nahıl Dükkân iş birliğiyle kadın emeğini destekleyen bir çalışmaya da imza attı.

İSTANBUL (İGFA) - Sigortacılık sektörünün kadın dostu markaları arasında yer alan BNP Paribas Cardif Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yaptığı açıklamada, kadınların iş hayatındaki varlığının ve liderlik rollerindeki temsilinin kurumsal başarının temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Şirkette kadın çalışan oranı yüzde 60 seviyesine ulaşırken, yönetim kadrolarında kadın temsilinin yüzde 45'e yükselmiş olması, kapsayıcı ve eşitlikçi kurum kültürünün en somut göstergeleri arasında yer aldı.

'Değişen dünyanın sigortacısı' olma vizyonuyla hareket eden BNP Paribas Cardif Türkiye, dönüşen ihtiyaçları anlayan, kaps ayıcı ve sürdürülebilir bir bakış açısını iş yapış biçiminin merkezine koyuyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini yalnızca bir söylem değil, karar alma süreçlerinden liderlik gelişimine, insan kaynakları politikalarından günlük çalışma pratiklerine kadar tüm iş süreçlerinin doğal ve vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor.

Kadınların yönetim kademelerinde daha fazla yer almasının kurum kültürünü güçlendirdiğine ve karar alma süreçlerine çok boyutlu bir bakış açısı kazandırdığına inanan BNP Paribas Cardif Türkiye, çeşitliliği bir zenginlik olarak değerlendiriyor. Şirket, kadın çalışanların kariyer yolculuklarını destekleyen gelişim programları ve fırsat eşitliğini esas alan uygulamalarıyla kapsayıcı liderlik anlayışını pekiştiriyor.

KEDV İŞ BİRLİĞİ İLE KADIN EMEĞİNE TAM DESTEK

BNP Paribas Cardif Türkiye, 8 Mart kapsamında bu yıl kadın emeğini destekleyen özel bir iş birliğine de imza attı.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ve kadın kooperatiflerinin ürünlerini bir araya getiren Nahıl Dükkân ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde, kadın girişimcilerin üretimlerine destek sağlandı. Bu çalışma ile kadınların ekonomik hayatta güçlenmesine katkı sunulması hedeflendi.