Türkiye Cumhuriyeti’nin 57’nci Hükümeti’nde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev almış, Sabancı Üniversitesi’nin temellerinin atıldığı 1995 yılındaki Arama Konferansından başlamak üzere değerli fikirleri ve çalışmalarıyla Üniversiteye büyük emeği geçen Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi Merhum Dr. Kemal Derviş, aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümünde Sabancı Üniversitesi ve İstanbul Politikalar Merkezi tarafından düzenlenen bir etkinlik ile anıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Türk ekonomist, siyasetçi, akademisyen ve Türkiye Cumhuriyeti 57. Hükümeti’nde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Kemal Derviş, vefatının birinci yıl dönümünde Sabancı Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği özel bir etkinlikle anıldı. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de onur konuğu olarak katıldı. Etkinlik, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici’nin açılış konuşmaları ile başladı. Konuşmaların ardından moderatörlüğünü Sabancı Üniversitesi Kurumsallaşma ve Toplumsal Katkı Süreçlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman’ın üstlendiği bir de panel gerçekleştirildi.

Panelde; Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ekonomist Prof. Dr. Asaf Savaş Akat “Ekonomi, Küreselleşme ve Sosyal Demokrasi”, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinden, Kemal Derviş'in yakın arkadaşı ve tenis partneri Prof. Dr. Celal Göle “Kemal Derviş ve Dostluk”, Prof. Dr. Fuat Keyman da “Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri ve Küresel Yönetişim” konularındaki görüşlerini katılımcılar ile paylaştılar.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, anma töreninde yaptığı konuşmada Kemal Derviş gibi büyük başarılar elde edenlerin en çok üzüldüğü noktalardan biri yaptıklarının daha sonra unutulması olduğunu belirterek “Kemal Bey bu konuda şanslıydı. Türkiye’nin güçlü ekonomiye geçişi için onunla bazı çalışmalar yapmıştık. Bunların hepsi Türkiye için yapılması zor olan şeylerdi ama bunları yaptık. Kendisi Türkiye için olağanüstü şekilde çalışmıştır. Türkiye’nin çıkarları için ne gerektiyse kendisinden ne zaman ne rica ettiysek büyük bir fedakarlıkla yapmıştır” dedi.

Törenin açılış konuşmasında Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Kemal Derviş’in yapmış olduğu çalışmalarla küreselleşen dünyanın daha iyi yönetimi için çok önemli katkılarda bulunduğunu belirterek “Bugün kıymetli Kemal Derviş’i anmak için burada bulunuyoruz. Kendisi aramızdan çok zamansız ve çok erken ayrıldı ama çok kıymetli anılar, çok kıymetli hatıralar, çok kıymetli katkılar bırakarak ayrıldı” şeklinde konuştu. Sabancı sözlerini şöyle sürdürdü;

“Kemal Derviş dünya çapında üstün kimlikleri olan bir kişilikti. Daha iyi bir dünya bakış açısı vardı ve her zaman çok sevdiği Türkiye için de sürekli bir arayışı vardı. Sabancı Üniversitesi'nin tüm kuruluş sürecinde önce bana, sonra tüm yönetime çok büyük katkısı olmuştu. Kemal Derviş, benim gördüğüm, tanıdığım çok akıllı adamlardan biriydi. Bir o kadar da ilgili olmasının yanında da yönetişim işini çok iyi analiz ederdi. İşini çok iyi takip ederdi. Sorumluluğunu çok içselleştirirdi. Toplantı öncesi arar, üniversitenin gündemini, üniversitenin ihtiyaçlarını çok yakın takip eder, toplantısı sırasında her zaman isabetli, yapıcı sorularını ve katkılarını esirgemezdi bizden. Onu her zaman hatırlayacağız. Üniversitemizi çok sahiplendi, unutulmaz destekleri oldu. Fuat Keyman Hocamın inisiyatifi ile oluşan bu anma törenine katıldığınız için teşekkür ederim.”

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici de Sabancı Üniversitesi’nin Türkiye’deki 200 aşkın üniversiteden daha farklı bir üniversite olarak ortaya çıkmasında, bu üniversitenin mayasında Kemal Derviş’in büyük katkısı olduğunu dile getirerek şunları söyledi;

“Sabancı Üniversitesi’nin Türkiye’nin en iyi üniversitesi olmakla yetinmeyip gerek dünya gerek Avrupa çapında ses getiren, kalitesi uluslararası ölçülerde kanıtlanmış, bilinen bir üniversite olması için çalışıyoruz ve bunu başarabiliyoruz. Şu anda Sabancı Üniversitesi’ne bakacak olursanız dünya sıralamalarında ilk 400’e giren sadece 3 Türk üniversitesinden birisiyiz ve dünya çapında ilk 200’de yer alan yegane Türk üniversitesiyiz. Biz bununla gurur duyuyoruz. Bunu başarabiliyor olmak bu disiplinler arası yoğun bilginin herkes tarafından paylaşılabiliyor olması, üniversitenin kuruluş mayasından gelen bir özelliğidir. Kuruluş anından itibaren Kemal Derviş'in de büyük katkılarıyla ortaya çıkmış olan bu maya bizim için çok değerli. Kemal Derviş ve arkadaşlarının üniversitemizin kuruluş yıllarında göstermiş oldukları vizyonerlik ve o vizyonerliğin bugünkü sonuçları çok önemli. Kendisini bugün özlemle anarken bu vizyoner bakış açısının bizi daha da ileriye taşınması için her zaman akıl ve bilim ışığında adımlar atarak, hiçbir zaman bilimsel yaklaşımdan ve akılcı yaklaşımdan ayrılmadan yolumuza devam edeceğiz.”

Panelde ise Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ekonomist Prof. Dr. Asaf Savaş Akat panelde görüşlerini paylaşırken "İktisatçı Kemal’i farklı kılan bir özellik, fakir ülkelerin iktisat politikası sorunlarına çözüm bulma heyecanıdır. Diğeri adaletli gelir dağılımına duyarlılığı ve inancıdır" diyerek duygularını dile getirdi.

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinden, Kemal Derviş'in yakın arkadaşı ve tenis partneri Prof. Dr. Celal Göle "Kemal sevgi dolu bir insandı. Onun için dostluklar çok önemliydi. Bu yüzden kimseyi kırmamaya özen gösterirdi. Türkiye Sevdalısı olarak da ülkemizin refaha kavuşması, insanlarımızın refah içinde yaşaması hayatındaki en önemli hedefiydi." diye konuştu.

Prof. Dr. Fuat Keyman da "Küresel düzenin, Avrupa'nın ve Türkiye'nin daha iyi yönetilmesi ve Türkiye-AB ilişkilerinin canlanması için ekonomiden dış politikaya çok önemli katkılar veren sevgili dostum Kemal Derviş'in eksikliğini bugünün dünyasında çok daha fazla hissediyoruz. Aynı zamanda, Kemal Derviş'in üniversitemize ve İstanbul Politikalar Merkezi’ne çok değerli katkılar verdiğini de vurgulamalıyım." diyerek görüşlerini açıkladı.