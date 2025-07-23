Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, keklikleri ilaçlayarak koruma altına alıyor ve doğal yaşam alanlarına salarak ekosistemin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor.ANKARA (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, keklik popülasyonunu artırmak ve doğal dengeyi korumak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

Müdürlüğün istasyonlarında üretilen keklikler, dış parazitlere karşı ilaçlanarak koruma altına alınıyor ve ardından Türkiye’nin dört bir yanındaki doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

EKOSİSTEME KATKI

Bu çalışma, ekosistemin sürdürülebilirliğini desteklemeyi, keklik popülasyonunu artırmayı, doğal dengeyi korumayı ve kene ile biyolojik mücadeleye katkı sağlamayı hedefliyor.

Müdürlük, sosyal medya paylaşımında, “Doğayı birlikte koruyoruz!” mesajıyla projenin önemine vurgu yaptı.

Kekliklerin doğal alanlara salınması, hem biyolojik çeşitliliği güçlendiriyor hem de kene gibi zararlılarla mücadelede çevre dostu bir yöntem sunuyor.

Kaynak: İGF