Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, keklikleri ilaçlayarak koruma altına alıyor ve doğal yaşam alanlarına salarak ekosistemin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor.ANKARA (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, keklik popülasyonunu artırmak ve doğal dengeyi korumak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

Müdürlüğün istasyonlarında üretilen keklikler, dış parazitlere karşı ilaçlanarak koruma altına alınıyor ve ardından Türkiye’nin dört bir yanındaki doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

Keklikler Doğayla Buluşuyor, Doğal Denge Korunuyor! Sakarya İtfaiyesi yangın bölgelerinde tüm gücüyle müdahalede İçeriği Görüntüle İstasyonlarımızda ürettiğimiz keklikleri önce dış parazitlere karşı ilaçlayarak koruma altına alıyor, ardından ülkemizin dört bir yanında doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz. ???? Bu çalışmalarla:

✅ Ekosistemin… pic.twitter.com/vJuRnIf267 — DKMP Genel Müdürlüğü (@milliparklar) July 22, 2025

EKOSİSTEME KATKI

Bu çalışma, ekosistemin sürdürülebilirliğini desteklemeyi, keklik popülasyonunu artırmayı, doğal dengeyi korumayı ve kene ile biyolojik mücadeleye katkı sağlamayı hedefliyor.

Müdürlük, sosyal medya paylaşımında, “Doğayı birlikte koruyoruz!” mesajıyla projenin önemine vurgu yaptı.

Kekliklerin doğal alanlara salınması, hem biyolojik çeşitliliği güçlendiriyor hem de kene gibi zararlılarla mücadelede çevre dostu bir yöntem sunuyor.