Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin cadde ve sokaklarında LED dönüşüm çalışmalarına başladı. Kısa sürede tamamlanması için gece gündüz demeden süren çalışmalar ile söz konusu alanların daha aydınlık ve tasarruflu bir aydınlatma sistemine kavuşması hedefleniyor.

KAYSERİ (İGFA)- Kayseri'de yerel yönetim faaliyetlerini her kulvarda özveri ile sürdürmeye devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, talimatları ile şehri daha aydınlık ve çevreci aydınlatma sistemleri ile donatıyor.

Kayseri'nin merkezindeki en işlek caddelerden olan Millet Caddesi'nde LED sokak aydınlatma dönüşüm çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, şehrin daha aydınlık ve canlı, daha çevreci ve tasarruflu bir şekilde aydınlatılmasını hedefliyor.

LED dönüşüm faaliyetleri esnasında çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, dönüşüm çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını ifade ederek, 'Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları ile 27 Mayıs Caddemizin LED dönüşümüne başladık. 600 metrelik LED dönüşümünü inşallah bir hafta gibi kısa sürede tamamlayacağız' dedi.

Söz konusu çalışmaları, esnaf ile vatandaşlara rahatsızlık vermeden tamamlamaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Kılıç, şunları paylaştı: 'Caddemizin daha aydınlık, daha ferah ve hoş görünmesini sağlayacağız. 600 metrelik LED dönüşümünü 26 personel, 4 araçla birlikte, esnaflarımız ve vatandaşlara herhangi bir sıkıntı oluşturmadan en kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.'

Şehrin ışıl ışıl aydınlanacağını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürü Kılıç, Millet Caddesi ile başlayan örnek uygulamayı, Kayseri'nin belli noktalarında da yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.