Yaz aylarının gelmesi ile birlikte denize girmek isteyen vatandaşların güvenli ve sorunsuz bir sezon geçirmeleri amacıyla çalışmalarına devam eden Ordu Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz sahillerinde görülen sinsi tehlike çeken akıntı’ya karşı halkı bilgilendiriyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Karadeniz’de boğulma vakalarına yol açan “çeken akıntı” olarak da bilinen rip akıntısına yönelik vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçları ve dolmuş duraklarına bilgilendirici broşürler yerleştirerek halkı uyarıyor.

“CANKURTARAN HİZMETİ VERİLEN PLAJLARDA DENİZE GİRİN”

Rüzgârlı, fırtınalı ve dalgalı havalarda tüm Karadeniz sahillerinde görülebilen rip akıntısına karşı vatandaşları uyaran ekipler, profesyonel yüzücülerin dahi karşı koyamayacağı kadar güçlü olan bu akıntının her yıl yüzlerce kişinin boğulma tehlikesi atlatmasına ya da hayatını kaybetmesine neden olduğuna dikkat çekiyor.

Bu nedenle vatandaşlara dalgalı havalarda ve cankurtaran hizmeti verilmeyen plajlarda denize girmemeleri tavsiyesinde bulunan ekipler, çeken akıntıya kapılmamak için;

Dalgalı havalarda denize girilmemesi, denize girmek için cankurtaran ve sağlık ekibi bulunan sahil ve plajların tercih edilmesi, çocuklar denizdeyken bir an bile gözlerinizi onlardan ayırmamanızı, kendiniz ve çocuklarınız için, denizde su yüzeyinde kalmanızı sağlayacak can yeleği, can simidi gibi can kurtarma malzemeleri bulundurulmasını, tek başına denize girilmemesi, yanında kurtarma malzemeleri bulunan ve iyi yüzme bilen birisinin gözcü olarak sahilde bırakılmasını öneriyor.

PANİK YAPMAYIN!

Çeken akıntıya kapılması durumunda panik yapmamanın önem taşıdığına dikkat çeken ekipler, bu durumda;

•Çeken akıntıya kapılmanız halinde öncelikle sakin olun.

•Akıntı sizi dibe çekmez, sahilden açığa doğru sürükler.

•Sahile doğru yüzmeye çalışarak kendinizi yormayın, akıntıyı yenemezsiniz. Akıntının sizi götürmesine bir süre izin verin.

•Akıntı zayıfladığında sahile değil, yanlara doğru yüzerek akıntıdan kurtulun.

•Her zaman su üzerinde kalmaya çalışın ve elinizi kaldırarak yardım isteyin uyarısında bulunuyor.