Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'de, Orta Doğu'daki çatışmaların seyri, Türkiye'nin güvenliği ve savaşın ekonomiye etkileri kapsamlı şekilde ele alınacak.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine, iki haftalık aranın ardından kritik gündem maddeleriyle toplanıyor.

Alınan bilgiye göre bugün saat 15.30'da gerçekleşecek toplantının ana başlığını, 28 Şubat'ta başladığı belirtilen ABD-İsrail-İran hattındaki gerilim ve bölgedeki son gelişmeler oluşturacak. Türkiye, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarıyla genişleyen çatışma ortamını yakından izlerken, Kabine'de bölgedeki son durum tüm boyutlarıyla değerlendirilecek. Özellikle Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi ve çatışmaların sona erdirilmesine yönelik atılabilecek adımlar masaya yatırılacak.

Toplantıda Ankara'nın önceliği, Orta Doğu'da giderek büyüyen krizden Türkiye'nin etkilenmemesi olacak.

Hava sahası ve sınır güvenliğiyle ilgili risklerin de detaylı şekilde değerlendirileceği Kabine'nin ekonomi gündemini ise, savaşın küresel piyasalara etkisi, özellikle enerji fiyatlarındaki artışın Türkiye ekonomisine yansımaları ele alınacak. Dezenflasyon sürecinin korunması ve tüketicinin desteklenmesine yönelik yeni adımların da toplantıda ele alınması bekleniyor.