Nevra Eker liderliğindeki tamamen kadınlardan oluşan 'Efsane Yoğurt' ekibi, J/70 Mixed Plus World Championship'te hem 'Top Women's Team' hem 'Top Woman Helm' kategorilerinde şampiyon oldu.

BURSA (İGFA) - Türkiye'yi uluslararası yelken arenasında başarıyla temsil eden Efsane Yoğurt, Kopenhag'da düzenlenen J/70 Mixed Plus World Championship'ten iki şampiyonlukla döndü.

Nevra Eker'in dümenciliğindeki takım; tamamı kadın sporculardan oluşan ekipler arasında ve kadın dümenciler klasmanında zirvenin sahibi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Royal Danish Yacht Club ev sahipliğinde 10-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada, 13 ülkeden 38 takım mücadele etti.

Uluslararası yelken dünyasının önemli organizasyonlarından biri olan turnuvada Efsane Yoğurt; güçlü rakipleri karşısında ortaya koyduğu istikrarlı ve yüksek performansla iki farklı kategoride şampiyonluğuna ulaştı.

Nevra Eker, Ceren Celayir, Melike Aşçı, Melis Baykan ve Feyza Kayran Gül'den oluşan Efsane Yoğurt, 'Top Women's Team' kategorisinde şampiyon olurken, takımın dümencisi Nevra Eker de 'Top Woman Helm' kategorisinde birincilik kürsüsüne çıktı. Ekip ayrıca Corinthian kategorisinde üçüncü, genel klasmanda ise 8'inci sırada yer aldı.

Kopenhag'daki bu çifte şampiyonluk, yalnızca Efsane Yoğurt'un uluslararası başarı hanesine yeni bir derece eklemekle kalmadı; kadınların yelken sporundaki görünürlüğü ve rekabet gücü açısından da anlamlı bir örnek oluşturdu.

Tamamı kadınlardan oluşan bir ekibin dünya çapında güçlü rakiplerle mücadele ederek iki kategoride zirveye çıkması, kadın yelkencilerin uluslararası arenadaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.