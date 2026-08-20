Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlediği Başkanlık Futbol Kupası başladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlediği Başkanlık Futbol Kupası başladı. 39 mahalleden yaklaşık 500 genç sporcunun katıldığı turnuvada ilk karşılaşmalar oynandı, şampiyonluk heyecanı sahaya taşındı.

39 MAHALLEDEN YAKLAŞIK 500 SPORCU

39 mahalleden 12-15 yaş arasındaki yaklaşık 500 sporcunun katıldığı turnuvada ilk karşılaşmalar oynanırken, gençler kendi mahallelerini temsil ederek şampiyonluk için mücadele ediyor.

İLK DÜDÜKLE HEYECAN BAŞLADI

Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvanın açılış karşılaşmasında Çatalköprü Mahallesi ile Bahçelievler Mahallesi karşı karşıya geldi. İlk düdükle birlikte sahada şampiyonluk heyecanı başladı.

FİNAL 30 AĞUSTOS'TA

20'şer dakikalık iki devreden oluşan müsabakalarda genç futbolcular kıyasıya mücadele edecek. Ayın sonuna kadar devam edecek turnuvanın şampiyonu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda belli olacak. Ekrem Karaberberoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak final karşılaşmasıyla Başkanlık Futbol Kupası sahibini bulacak.