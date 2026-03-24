Aile hekimliği birimleri artırılmak istenirken, kamuya ait bina yetersizliği nedeniyle yük hekimlere bırakılıyor. AHESEN, artan maliyetler ve idari baskılar nedeniyle sistemin tıkanma noktasına geldiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'de birinci basamak sağlık hizmetlerinin temelini oluşturan Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) bina sorunu giderek derinleşiyor. Yeni aile hekimliği birimleri planlanmasına rağmen, bu birimlerin hizmet vereceği kamu binalarının yetersiz kalması sahada ciddi sıkıntılara yol açıyor.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Ahmet Kandemir, birçok ilde yeni ASM yapılmadığını, bunun yerine hekimlerden kendi imkânlarıyla merkez kurmalarının beklendiğini söyledi. Artan kira ve tadilat giderlerine dikkat çeken Kandemir, 'Bakanlığın kuramadığı merkezleri hekimler kuruyor ancak buna rağmen idari baskılarla karşılaşıyorlar. Bu tablo sürdürülebilir değil' dedi.

Son tartışmaların odağında Antalya'daki Kızılırmak ASM yer aldı. İddiaya göre mevcut hekimlerin rızası olmadan yeni birim açılması istenirken, süreçte müdürlük ekiplerinin polis eşliğinde merkeze müdahale etmeye çalıştığı öne sürüldü. Hukuki çekinceler nedeniyle emniyet güçlerinin içeri girmediği ancak baskının sürdüğü ifade edildi. Benzer bir krizin daha önce Aydın'da yaşandığı ve iki hekimin açığa alındığı hatırlatıldı. Kandemir, aile hekimlerinin kurduğu ASM'lerin çoğunun özel mülk statüsünde olduğunu belirterek kira sözleşmelerine dikkat çekti. 'Bu sözleşmelerde genellikle alt kiracı yasağı bulunur. İdarenin, taraf olmadığı bir sözleşmeye rağmen yeni birim yerleştirmesi hukuka aykırıdır' ifadelerini kullandı. Sorunun devam etmesi halinde yargı süreçlerinin gündeme geleceğini söyledi.

Öte yandan fiziksel koşulların yetersizliğinin hasta güvenliğini de tehdit ettiği vurgulandı. Küçük alanlarda birden fazla sağlık hizmetinin verilmesinin enfeksiyon kontrolü, mahremiyet ve hizmet kalitesi açısından risk oluşturduğunu belirten Kandemir, yeni birimlerin ancak uygun büyüklükte kamu binalarıyla açılması gerektiğini dile getirdi. AHESEN, çözümün net olduğunu belirterek yeni aile hekimliği birimleri için kamu tarafından ASM binalarının inşa edilmesi çağrısında bulundu.