İzmirli koleksiyoner Mert Rüstem, Yunanistan'daki dördüncü fotoğraf sergisini Atina'da sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Daha önce Midilli ve Sakız Adası'nda büyük ilgi gören '1869-1920 Smyrna'da Yaşam' konulu koleksiyon fotoğraf sergisi, bu kez Atina'da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

İZMİR (İGFA) - Sergiyle ilgili açıklamada bulunan Mert Rüstem, Atina'da yaşayan İstanbul doğumlu Rum dostlarının daveti üzerine bu özel organizasyonu gerçekleştireceğini belirtti.

Rüstem, ilk olarak 57 fotoğraftan oluşan sergisine 30 yeni eser daha eklediğini ifade ederek, Atina'daki ziyaretçileri fotoğraflarla geçmişin İstanbul'una götürmeyi amaçladığını söyledi.

Sergide; Boğaziçi, Haliç, Balat, Adalar ve özellikle ziyaretçiler için manevi değeri büyük olan Ayasofya'ya ait tarihi fotoğraflar yer alacak. Rüstem, serginin İstanbul özlemi yaşayan dostları için anlamlı bir yolculuk olacağını dile getirdi.

Tarihi kent yaşamını yansıtan nadide karelerden oluşan sergi, 20 Nisan Pazartesi günü Atina'da açılacak ve 29 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Bu özel sergi, geçmişin Smyrna'sı ile İstanbul'un nostaljik atmosferini bir araya getirerek sanatseverlere duygu yüklü bir tarih yolculuğu sunacak.