'Dijital Hafıza: İzmir'in 3 Deniz Kalesi' başlıklı sergi ve panel, 7 Nisan Salı günü Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM)'da 15.00-18.30 saatleri arasında düzenlenecek. Sergi, İzmir'in tarihsel kimliğinde önemli yer tutan ancak günümüze ulaşmayan kıyı savunma yapılarını dijital yöntemlerle yeniden ele almayı amaçlıyor.

İZMİR (İGFA) - '17. Yüzyıl İzmir'inde Kayıp Mimari Mirasın Dijital Anlatısı' konulu TÜBİTAK destekli bilimsel araştırma projesi kapsamında yürütülen dijital atölye çalışmalarının çıktıları, 'Dijital Hafıza: İzmir'in 3 Deniz Kalesi' başlıklı sergi ve panel ile kamuoyuyla paylaşılacak. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) arasında imzalanan kurumsal iş birliği protokolü çerçevesinde düzenlenecek etkinlikler, atölye sürecinde ortaya koyulan akademik, görsel ve dijital üretimleri bir araya getirerek katılımcıların araştırma ve üretim süreçlerini görünür kılmayı hedefliyor.

Sergi, 19 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

LİMAN KALE, GEÇİT KALE, SANCAK KALE:

Disiplinlerarası yaklaşımla kurgulanan sergi, İzmir'in tarihsel kimliğinde önemli bir yer tutan ancak günümüze ulaşmayan kıyı savunma yapılarına odaklanıyor. Bu yapılar yalnızca savunma unsurları değil, aynı zamanda liman girişini ve deniz ticaretini denetleyen stratejik kontrol noktaları.

Sergi bu çerçevede kentin kayıp kültürel mirasını yeniden düşünmeyi ve dijital araçlar aracılığıyla temsil etmeyi amaçlıyor.

İzmir'in geçmişine ait mekânsal hafızayı günümüz izleyicisiyle buluşturacak ve kentsel belleğin sürekliliğine katkı sunacak sergi, üniversiteler arası iş birliğinin somut bir çıktısı olarak Liman Kale, Geçit Kale ve Sancak Kale'nin görselleştirilmesi yoluyla yapıların daha geniş kitleler tarafından erişilebilir ve anlaşılabilir hâle getirilmesine imkân sağlayan bir platform sunacak.

Programda açılış konuşmaları sonrasında Prof. Dr. Deniz Özkut sergiye ilişkin çerçeve sunumunu yapacak.

Prof. Dr. Sema Gündüz Küskü ve Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Parladır 'İzmir'in 3 Kalesinin Hikâyesi'ni aktarırken, Uzm. Mesut Yancı 'İzmir'in 16.-20. Yüzyılları: Sahil Kasabasından Liman Kentine' başlıklı sunumuyla tarihsel dönüşümü ele alacak. İKÇÜ Arş. Gör. İsmet Emre Usta'nın yanı sıra Dokuz Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Hümeyra Birol, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden Prof. Dr. Hülya Yüceer, İzmir Demokrasi Üniversitesinden Doç. Dr. Hikmek Eldek Güner, Yaşar Üniversitesinden Prof. Dr. Ahenk Yılmaz tarafından sunulacak atölye çıktıları katılımcılarla paylaşılacak. Etkinlik, 17.00-18.30 saatleri arasında serginin gezilmesi ve sergi videosunun izlenmesiyle sona erecek.