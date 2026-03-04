İzmir'de ramazanın toplumsal ve kültürel yaşamdaki yeri, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi tarafından hazırlanan sergide arşiv belgeleri, gazete haberleri ve dönemin tanıklıklarıyla anlatılıyor.

İZMİR (İGFA) - 'Cumhuriyet'in İlk Yıllarında İzmir'de Ramazan Kültürü' sergisi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Hizmet Binası'nda 23 Mart'a kadar ziyarete açık kalacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) tarafından hazırlanan sergide, Osmanlı'dan Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanan süreçte İzmir'de ramazan ayının sosyal ve kültürel yaşamdaki yeri ele alındı.

İftar sonrası Kemeraltı'ndan Basmane'ye uzanan hareketli sokaklar, Karagöz gösterileri, ortaoyunları ve meddah anlatılarıyla şekillenen ramazan geceleri; Tilkilik kahvehanelerindeki sohbetler ve sahura kadar süren eğlencelerle kentin hafızasında yer eden gelenekler gözler önüne serildi.

DÖNEMİN TANIKLIKLARI VE GAZETE HABERLERİ

Cumhuriyet'in ilk yıllarında ise halkevlerinde düzenlenen konser ve tiyatro etkinlikleri, dayanışma amaçlı organizasyonlar ve bayram hazırlıkları ramazanın toplumsal yönünü güçlendiren unsurlar olarak öne çıkarken; Mezarlıkbaşı, İkiçeşmelik ve At Pazarı meydanlarında kurulan eğlence alanları, macuncular, helvacılar ve bayram manileri eşliğinde yaşanan coşku, dönemin tanıklıkları ve gazete haberleriyle ziyaretçilere aktarıldı.

Ziyaretçiler sergide, sadece bayramlarda yayımlanan Hilal-i Ahmer gazetesinin 1935 yılı nüshasını, döneme ilişkin arşiv belgelerini ve hatıralarını da görebiliyor.