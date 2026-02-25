İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Dünyanın Göbeğine Yolculuk' adlı müzikli çocuk oyunu 14 Mart'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahnelenecek. Oyun, izleyicileri Göbeklitepe'nin gizemli dünyasına götürecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İzmir Kültür AŞ tarafından kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenecek 'Dünyanın Göbeğine Yolculuk' adlı müzikli çocuk oyunu, minik izleyicileri insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan Göbeklitepe'nin gizemli dünyasına taşıyacak. Oyun, 14 Mart 2026 Cumartesi saat 16.00'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon'da sahnelenecek.

Inspera Çocuk Tiyatrosu tarafından hazırlanan ve büyük ilgi gören yapım; renkli sahne tasarımı, özgün müzikleri ve tempolu anlatımıyla dikkat çekiyor. Gizemli bir tren yolculuğuyla başlayan hikâye, çocukları merak, keşif ve dostluk temaları etrafında şekillenen bir maceraya sürüklüyor. Oyun, çocukların kültürel mirasa dair farkındalık kazanmasını amaçlıyor.

6 yaş ve üzeri çocuklara yönelik hazırlanan yapım, ailelerin de birlikte izleyebileceği şekilde kurgulandı. Eğlendirirken düşündüren içeriğiyle öne çıkan oyun, çocukları zamanın derinliklerinde unutulmaz bir keşfe çıkaracak.