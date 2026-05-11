İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği'nin düzenlediği 'Acil Hizmetlerde Yeni Nesil Teknolojiler Sempozyumu'nda, iklim krizinden depremlere, yapay zekâ destekli acil müdahalelerden afet yönetimine kadar kritik başlıklar ele alındı. Uzmanlar, geleceğin afetlerine karşı teknoloji destekli hazırlığın hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği (AAHD) iş birliğinde Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Acil Hizmetlerde Yeni Nesil Teknolojiler Sempozyumu', sağlık, afet yönetimi ve teknoloji alanından uzman isimleri bir araya getirdi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği sempozyumda; iklim değişikliğine bağlı afetler, deprem deneyimleri, yapay zekâ destekli acil müdahale sistemleri ve gelecekte yaşanabilecek krizlere hazırlık konuları masaya yatırıldı. Sempozyumun açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, afet yönetiminde teknolojinin kritik rolüne dikkat çekerek, 'Afet anında zamanla yarışıyorsunuz. Teknoloji, doğru ve hızlı karar alma süreçlerinde en önemli yardımcımız haline geldi' dedi.

İklim krizinin yeni riskler doğurduğunu vurgulayan Okyay, özellikle orman yangınları ve çoklu afet senaryolarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

AAHD Başkanı Dr. Turhan Sofuoğlu ise afetlere hazırlığın artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu söyledi. Yapay zekâ, robotik sistemler ve veri analizinin acil sağlık hizmetlerinde giderek daha fazla kullanılacağını ifade eden Sofuoğlu, 'Yakın gelecekte afet alanındaki ilk değerlendirmeyi dronlar yapacak, triaj süreçleri yapay zekâ destekli sistemlerle yönetilecek. Ancak insan faktörünün yerini hiçbir teknoloji alamaz' diye konuştu.

Sempozyum kapsamında düzenlenen oturumlarda, 2020 İzmir Depremi ile 2023 Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinden çıkarılan dersler değerlendirildi. Uzmanlar, afetlerde acil çağrı merkezlerinin yönetiminden medikal kurtarma hizmetlerine, hastane organizasyonundan teknolojik çözümlere kadar birçok başlıkta sunum yaptı.

'Yeni Nesil Teknolojiler ve İnovatif Projeler' oturumunda ise afetlerde triaj yönetimi, uzaktan koordinasyon sistemleri ve robotik çözümler ele alındı. HAVELSAN temsilcileri ile uluslararası teknoloji uzmanları, afet yönetiminde geliştirilen yeni uygulamaları katılımcılarla paylaştı. Programın son bölümünde savaşlar, göç hareketleri, iklim değişikliği ve çoklu afet riskleri gibi küresel tehditler değerlendirildi. Uzmanlar, sağlıklı ve dirençli kentler oluşturabilmek için yerel yönetimler, sağlık kurumları ve teknoloji paydaşlarının ortak hareket etmesi gerektiği mesajını verdi.