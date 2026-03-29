İzmir Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, Dünya Tiyatrolar Günü'nde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türk tiyatrosunun ilk kadın oyuncusu Afife Jale'nin hayatı, düzenlenen tiyatral anlatımla duygu dolu anlar yaşattı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de Narlıdere Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Kırık Bir Hayalden Doğan Yıldız: Afife Jale' etkinliği, Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında sanatseverlerle buluştu.

Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşen programda, Türk kadınlarının tiyatro sahnesinde yer almasına öncülük eden, sahneye çıkma yasağına meydan okuyan Afife Jale'nin ilham veren ve hüzünlü yaşam hikâyesi anlatıldı.

Etkinlikte, Gamze İzmirli ve Sevinç Kasırga, sergiledikleri etkileyici tiyatral anlatımla izleyicileri bir asır öncesinin zorlu koşullarına götürdü. Yazar Hüseyin Suat Bey'in Afife Jale için söylediği; 'Bizim sahnemize bir sanat fedaisi lazımdı; sen işte o fedaisin' sözleri, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Afife Jale'nin sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda bir özgürlük ve cesaret sembolü olduğunun ifade edildiği programda, kalbi tiyatroyla atan ve bu uğurda büyük bedeller ödeyen Afife Jale saygı ve özlemle anıldı.

Etkinlik, sanatın aydınlatıcı gücüne vurgu yapılarak, tüm tiyatro emekçilerinin Dünya Tiyatrolar Günü'nün kutlanmasıyla sona erdi.