İzmir'de Bornova Belediyesi, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü kapsamında Tülay Aktaş İşitme Engelliler Okulu öğrencilerine diş taraması gerçekleştirdi.

İZMİR (İGFA) - Öğrenciler ayrıca Yeşilova Höyüğü'nü ziyaret ederek İzmir'in 8 bin 500 yıllık tarihini yerinde keşfetti. Başkan Ömer Eşki, tüm çocuklar için eşit sağlık ve kültürel erişim vurgusu yaptı.

Öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde diş hekimi tarafından kontrol edilirken, ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirildi. Etkinlik yalnızca sağlık taramasıyla sınırlı kalmadı.

Öğrenciler günün devamında, İzmir'in bilinen tarihini 8 bin 500 yıl öncesine dayandıran Yeşilova Höyüğü'nü ziyaret ederek kentin tarihine yolculuk yaptı.

TARİHLE BULUŞMA: 8 BİN 500 YILLIK MİRAS

Rehberler eşliğinde gerçekleşen gezide öğrenciler, Yeşilova Höyüğü'nde yapılan kazılar ve elde edilen bulgular hakkında bilgi aldı. Hem öğretici hem de keyifli geçen etkinlikte öğrenciler, İzmir'in köklü geçmişini yerinde görme fırsatı buldu.

BAŞKAN EŞKİ: 'ERİŞİLEBİLİR VE EŞİT BİR KENT İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Dünya Kulak ve İşitme Günü kapsamında düzenlenen etkinliğin önemine dikkat çekerek, 'Tüm çocuklarımızın sağlık hizmetlerine eşit erişimi en temel sorumluluklarımızdan biri. Aynı zamanda kültürel mirasımızı tanımaları ve kente aidiyet hissetmeleri için bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Erişilebilir ve eşit bir Bornova için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.