İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), haziran ayında da kültür ve sanatın kalbi olacak. 39. Uluslararası İzmir Festivali konserleri, farklı kurumların ücretsiz konserleri ve sergiler, İzmirli sanatseverlere yaz enerjisi yaşatacak.

Çok sayıda ücretsiz konser ve sergi haziran ayı programında yerini alırken, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV) 39. Uluslararası İzmir Festivali sanat dolu bir ay yaşatacak. AASSM haziran ayı programı, 4 Haziran'da İKSEV 39. Uluslararası İzmir Festivali ile başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları, Eczacıbaşı Topluluğu'nun ana sponsorluğu, İzmir Goethe Enstitüsü, İzmir Fransız Kültür Merkezi, İzmir İtalya Konsolosluğu, Polonya İstanbul Başkonsolosluğu ve İzmir Fahri Konsolosluğu iş birliğiyle düzenlenecek festival, İzmir'i bir kez daha dünya çapında sanatçılarla buluşturacak. Program, klasik müzikten, caz esintili trompet diyaloglarına ve modern film müziklerine kadar her yaştan ve her zevkten sanatseveri kucaklamayı hedefliyor. İzmir Tarihi Agora, Celsus Kütüphanesi ve Çeşme Kalesi'nde düzenlenecek konserlerin yanı sıra AASSM ev sahipliğinde beş konser gerçekleştirilecek.

AÇILIŞ KONSERİ 4 HAZİRAN'DA

Festival, AASSM'de 4 Haziran'da Müziğin Akdeniz Ruhu adlı açılış konseriyle başlayacak. Konserde, İspanyol gitarist Pablo Sainz Villegas sahne alacak. 10 Haziran ise Notos Quartett 'Dengenin ve Duygunun Sesi' konseriyle dinleyicilerin karşısına çıkacak. 17 Haziran'da Around The World konseri kapsamında Matthias Höfs ve Tolga Bilgin sahneye çıkacak. 18 Haziran'da 'Kamışın Nefesi, Telin Yankısı: Mitolojik Bir Buluşma' Yer ve Gök, sembol bilimci ve yazar Efe Elmas'ın mitoloji açış konuşmasıyla sahnelenecek. Konserde Michel Tirabosco pan flütte, Şirin Pancaroğlu ise arpta yer alacak. 29 Haziran'da ise Polonya'dan Klasikler konserinde Agata Szymczewska & Wojciech Szymczewski sahne alacak. Tüm konserler saat 21.00'de Büyük Salon'da düzenlenecek. Ayrıntılı bilgi ve bilet satış için iksev.org ve biletix.com adresleri ziyaret edilebiliyor.

ÜCRETSİZ KONSERLER

9 Haziran'da Dokuz Eylül Üniversitesi Bahar Yarıyılı Konseri, 11 Haziran'da Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Yıl Sonu Konseri, 12 Haziran'da Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi Koro / Orkestra Konseri, 13 Haziran'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Smyrna Ensemble Orkestrası Lansman Konseri, 19 Haziran'da 'Aynı Gökyüzü' TPKD İzmir Şubesi Koroları Konseri ve 21 Haziran'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Korolar Konseri gerçekleştirilecek. Tüm konserler Büyük Salon'da saat 20.00'de ve ücretsiz olacak.

HAZİRAN AYI SERGİLERİ

Haziran ayında çok sayıda da sergi de ücretsiz olarak sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. 19 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında Işıklıgöl Nilüfer Adası Fotoğraf Sergisi alt kat galeride, 2-30 Haziran tarihleri arasında Temaşa Ebru, Minyatür, Tezhip Sergisi üst kat batı galeride, 3-15 Haziran tarihleri arasında Songül Yıldız ''Sessiz Diyaloglar'' Resim Sergisi üst kat doğu galeride, 11 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında İfod 40. Yıl Özel Sergisi giriş kat galerilerde, 17-30 Haziran tarihleri arasında Üç Boyutlu Kağıt Oymacılığı Kaat'ı Sanatı Sergisi üst kat doğu galeride sanatseverleri bekliyor.