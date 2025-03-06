İstanbul Valisi Davut Gül, Sultangazi’deki muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi. Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı’nda düzenlenen toplantıya İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Suna Üstüner, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçe protokolü, kurum müdürleri ve 15 mahalle muhtarı katıldı.

Her Gün Gelişen Bir Şehir

İstanbul Valisi Davut Gül, muhtarları dikkatle dinleyerek talep ve istekleri not aldı. Yerel yönetimler ve muhtarlarla iş birliği içinde çalışmanın önemine vurgu yapan Vali Gül; “Sultangazi’nin her geçen gün daha gelişen bir ilçe olması için elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Sayın Başkanımızla sürekli iletişim halindeyiz. Sultangazi’deki gelişim sürecinin hız kesmeden devam etmesi için mahalle mahalle ihtiyaçların tespiti çok önemli. Burada da tabi ki muhtarlarımızın katkıları bizler için kıymetli” dedi.

“Muhtarlar gözümüz kulağımız”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; “İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'ün katılımıyla Sultangazi İlçesi Muhtarlar toplantımızı gerçekleştirdik. Muhtarlarımız bizim sokaklardaki gözümüz, kulağımız. Mahallelerimizin talepleri ve sorunları üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptık, çözüm yolları üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. Birlikte, Sultangazi'yi daha parlak bir geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Valimiz ilçemizdeki olup biteni yakından takip ediyor. Bizlere verdiği destekten dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz " diye konuştu.

Toplantının ardından Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’u makamında ziyaret etti. Vali Gül ve Başkan Dursun ilçeye dair fikir alışverişinde bulundu.