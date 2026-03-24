İstanbul'da Maltepe Belediyesi zabıta ekipleri, işgallere yönelik sürdürdüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Aydınevler ve Zümrütevler'deki uyarılara rağmen işgallere devam eden işletmelere yaptırım uygulandı.

Zümrütevler ve Aydınevler'de çalışma yapan ekipler işgalleri kaldırarak; kaldırım ve yolları ulaşıma açık ve hale getirdi.

Esnaflardan ve işletmelerden kaynaklı işgallere anında müdahale edilirken, uyarılara rağmen işgallerine devam eden işletmelere cezai işlem uygulandı.

Güneydoğu'ya 367 milyon avroluk dev altyapı yatırımı
İçeriği Görüntüle

Çalışmada yollardaki araç parkını engelleyecek; dubalar, lastikler ve zincirler de kaldırıldı. Zabıta ekipleri, yapılan çalışmaların ilçe genelinde süreceğini belirtti.

Kaynak: RSS