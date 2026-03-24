İstanbul'da Maltepe Belediyesi zabıta ekipleri, işgallere yönelik sürdürdüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Aydınevler ve Zümrütevler'deki uyarılara rağmen işgallere devam eden işletmelere yaptırım uygulandı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kamu alanı işgallerine yönelik denetimlerine devam ediyor.

Zümrütevler ve Aydınevler'de çalışma yapan ekipler işgalleri kaldırarak; kaldırım ve yolları ulaşıma açık ve hale getirdi.

Esnaflardan ve işletmelerden kaynaklı işgallere anında müdahale edilirken, uyarılara rağmen işgallerine devam eden işletmelere cezai işlem uygulandı.

Çalışmada yollardaki araç parkını engelleyecek; dubalar, lastikler ve zincirler de kaldırıldı. Zabıta ekipleri, yapılan çalışmaların ilçe genelinde süreceğini belirtti.