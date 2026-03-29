Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Yaşlı Meclisi'nin, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında düzenlediği panel, söyleşi, konser ve kültürel gezilerden oluşan kapsamlı program, kentin hafızasını oluşturan büyükleri bir araya getirdi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Yaşlı Meclisi'nin, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında düzenlediği panel, söyleşi, konser ve kültürel gezilerden oluşan kapsamlı program, kentin hafızasını oluşturan büyükleri bir araya getirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Yaşlı Meclisi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nı bu yıl geniş katılımlı ve zengin içerikli etkinliklerle kutladı. Hafta boyunca düzenlenen programlar, toplumun hafızası olarak nitelendirilen 'tecrübe çınarlarını' bir araya getirirken, kuşaklar arası etkileşimi de güçlendirdi.



KUŞAKLAR ARASI DAYANIŞMA KONUŞULDU



Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen paneller ve söyleşiler yoğun ilgi gördü. Kent Konseyi Yaşlı Meclisi Başkanı Prof. Dr. Velittin Kalınkara'nın oturum başkanlığını yaptığı 'Kuşaklar Arası Dayanışma ve Yaş Ayrımcılığı Önündeki Engeller' başlıklı panelde, yaşlı bireylerin toplumsal hayattaki yeri ve karşılaştıkları sorunlar ele alındı.

Dr. Hüseyin Atıcı'nın yönettiği 'Yaşlılıkta Fiziksel Aktivite ve Sağlık' panelinde ise sağlıklı yaşlanmanın önemi vurgulandı. Prof. Dr. Ahu Arıcıoğlu moderatörlüğünde düzenlenen 'Yaşlılığa Hazır mıyız?' söyleşisi katılımcılardan büyük ilgi görürken, Üçüncü Bahar Konseri haftaya renk kattı.



TARİHLE İÇ İÇE ANLAMLI FİNAL



Hafta boyunca süren etkinlikler, kültürel gezi programıyla sona erdi. Güney, Tavas ve Bozkurt ilçelerinden gelen 65 yaş üstü vatandaşlar, rehberler eşliğinde Pamukkale ve Laodikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Denizli'nin binlerce yıllık tarihine tanıklık eden katılımcılar, Pamukkale'nin eşsiz manzarasında keyifli anlar yaşadı. Anılarına yenilerini ekleyen 'tecrübe çınarları', anlamlı bir haftayı kültür ve doğayla iç içe tamamladı.