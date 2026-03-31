İstanbul'da Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi ve Nişantaşı Bölgesi'nin 2025 yılı perakende verilerini inceleyen Cushman & Wakefield I TR International'ın raporun, şehrin ana alışveriş caddelerinde ziyaretçi trafiğinin turist sayısına bağlı olarak belirgin şekilde ayrıştığını ortaya koydu.çıkardı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu'nun' 12'ncisini yayımlayan Cushman & Wakefield I TR International, İstanbul'un 3 ana alışveriş caddesinin 2025 yılı ziyaretçi trafiği ve perakende verilerini inceledi.

Rapora göre mağaza doluluk oranlarının yüksek seviyelerde seyrettiği ortaya çıktı.

Caddelerdeki ziyaretçi trafiğinde turist odaklı bir ayrışma yaşanırken, İstiklal Caddesi yıllık 107 milyon ziyaretçi sayısıyla son yılların en yüksek oranına ulaştı Nişantaşı ise keskin bir daralma yaşadı.

Söz konusu rapora göre, İstanbul'un ana alışveriş caddelerinde yüksek doluluk ve sınırlı arz yapısı korunurken kiralama faaliyetlerinde metrekare bazında belirgin bir azalış görüldü.

İstanbul perakende pazarında 2025 yılının kiralama davranışlarında daha küçük metrekarelere yönelim ve lokasyon bazlı ayrışmanın belirginleştiği bir denge süreci olarak değerlendirildiği rapor sonuçlarına yansıdı.

KİRALAMA KÜÇÜK METREKARELİ MAĞAZALARA YÖNELDİ

2025 yılı itibarıyla İstanbul'un ana alışveriş caddelerinde birincil kira seviyeleri aylık metrekare bazında Abdi İpekçi Caddesi'nde 250 dolar ve İstiklal Caddesi'nde 220 dolar ile 2024 yılı ile aynı kaldı. Bağdat Caddesi'nde ise 2024 yılında 150 dolar olan birincil kira seviyesi 2025 yılında 180 dolara yükseldi. Raporda İstanbul'daki ana alışveriş caddelerinin yüksek doluluk oranları, güçlü marka karması ve sınırlı arz yapısı sayesinde kira seviyelerini koruduğu, ancak kiralama işlemlerinde daha küçük metrekareli mağazalara yönelimin giderek belirginleştiği vurgulandı.

Son 5 yılda üç ana caddede kiralama işlem sayısı 2021'de 144 seviyesinden 2025 yılında 64 seviyesine gerilerken, toplam kiralama hacmi yaklaşık 7 bin 500 metrekare ile son yılların en düşük seviyesinde kaldı.

2025 yılında işlem adedinde artış gözlenmesine rağmen, metrekare bazında daralma yaşandığı verilere yansıdı.

Ortalama kiralanan alan büyüklüğü düşerek işlemlerin daha küçük metrekareli birimlerde yoğunlaştığı görüldü. Bu görünüm, piyasada talebin devam ettiğini ancak markaların daha seçici ve daha kompakt alanlara yöneldiğini ortaya koydu.

İSTİKLAL'DE DOLULUK TAM KAPASİTEYE ULAŞTI

İstiklal Caddesi doğal sınırlarına ulaşan arz ve yüzde 98 doluluk oranıyla neredeyse tam kapasiteye ulaştı. Raporda İstanbul'un ana alışveriş caddeleri arasında ziyaretçi trafiğinde en güçlü performansı İstiklal Caddesi'nin gösterdiği ortaya kondu.

Verilere göre Nişantaşı Bölgesi'nde yer alan Abdi İpekçi Caddesi, aylık metrekare başına 250 dolar seviyesindeki birincil kira ile İstanbul'un en pahalı alışveriş caddesi olma unvanını korudu.

Abdi İpekçi Caddesi aylık metrekarede 250 dolarlık kirasıyla, Amsterdam (242.50 ABD$/metrekare) ve Helsinki'nin (118 ABD$/metrekare) lüks caddelerini geride bıraktı.