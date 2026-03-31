Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, turizm sektöründe acenteler ile konaklama işletmelerini bir araya getiren 'Turizm B2B ve Networking Buluşması' etkinliğiyle iletişimi güçlendirdi ve yeni iş fırsatlarına zemin hazırladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), turizm sektöründe iş birliğini artırmak amacıyla önemli bir organizasyona imza attı.

BTSO 42. Meslek Komitesi (Turizm Seyahat Acenteleri) ile 45. Meslek Komitesi (Konaklama, Spor ve Eğlence Yerleri) iş birliğinde düzenlenen 'Turizm B2B ve Networking Buluşması', sektör temsilcilerini bir araya getirerek yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, BTSO Ana Hizmet Binası'nda dinamik bir formatta gerçekleşti ve katılımcılara yeni iş bağlantıları kurma, mevcut ilişkilerini güçlendirme fırsatı sundu. Programa BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Erol Kılıç, Meclis Divan Üyeleri Gülçin Güleç ve Selin Sakder Akyıldız, Turizm Konseyi Başkanı Hasan Eker, Başkan Yardımcısı Çetin Ceylan, il kültür ve turizm, ticaret müdürleri, TÜRSAB ve GÜMTOB temsilcileri, SKAL Bursa Kulübü Başkanı İsmail Kuru ile sektör profesyonelleri ve turizm öğrencileri katıldı.

İletişim ve İş Birliği Ön Planda

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Erol Kılıç, etkinliğin amacını 'Sektör temsilcileri arasında iletişimi artırmak ve ortak akılla yeni projeler geliştirmek' olarak özetledi. Kılıç, Bursa'nın doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımında seyahat acentelerinin kritik rol oynadığını vurguladı.

Turizm Konseyi Başkanı Hasan Eker de iletişimin sektörde belirleyici olduğunu belirterek, katılımın beklentilerin üzerinde olmasının önemine dikkat çekti ve gençlerin sektöre kazandırılmasının kritik olduğunu söyledi.

TÜRSAB Güney Marmara BTK Başkanı Engin Balta, Bursa turizmine yönelik yeni hedef pazarların Endonezya ve Malezya olduğunu aktardı. Balta, 2025 yılında Bursa'ya gelen yaklaşık 347 bin turistin en yoğun grubunun bu iki ülkeden geldiğini ve 2026'da da bu trendin devam etmesini beklediklerini ifade etti. GÜMTOB Başkanı Buğra Artıç, etkinliğin sektördeki iş birliği eksikliğini gidermeye katkı sağladığını belirterek, 'Acenteler ile otelcilerin birbirini tanıması ve güçlü bir uyum yakalaması Bursa turizminin kazancına doğrudan yansıyacak' dedi. Artıç, kış sezonunun verimli geçtiğini ve Uludağ'ın beklentileri karşıladığını da kaydetti.

ORTAK AKIL VE SÜREKLİLİK VURGUSU

SKAL Bursa Kulübü Başkanı İsmail Kuru, etkinliğin paydaşları bir araya getirdiğini ve turizm öğrencilerinin sektöre kazandırılması açısından değer taşıdığını ifade etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer ise Bursa'nın Türkiye'de turizmde ilk 5 şehir arasında olduğunu belirterek, ortak akıl ve iş birliğinin kentin turizm başarısındaki en önemli faktör olduğunu vurguladı.

Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar da Bursa'nın kültür ve turizm kenti kimliğine dikkat çekerek, turistlerin kentten memnun ayrılmasının önemini vurguladı ve BTSO'ya etkinlik için teşekkür etti.