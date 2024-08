İstanbul Beylikdüzü Belediyesi “Nefes Arama Kurtarma” ekipleri, İzmir’deki yangına müdahaleye destek için bölgeye gitti.İSTANBUL (İGFA) - İzmir’in farklı bölgelerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangınlar günlerdir devam ediyor.

Yangının büyümesi nedeniyle Beylikdüzü Belediyesi“Nefes Arama Kurtarma” ekipleri debölgeye gitti. Afet ve acil durumlarda hızlı ve etkin müdahale için çalışmalarını aralıksız sürdüren Beylikdüzü Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İzmir’deki yangına müdahaleye destek vermek için 17 Ağustos gecesi yola çıktı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın talimatıyla deprem ve sel gibi doğal afetler başta olmak üzere çeşitli arama kurtarma durumlarında kullanılmak üzere özel ekipmanlarla donatılmış araçlar bölgeye gönderildi.

“YANGINLARIN BİR AN ÖNCE SON BULMASI EN BÜYÜK DİLEĞİMİZ

Orman yangınlarına karşı vatandaşların duyarlı olmasını veyangınların bir an önce son bulmasını dileyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Arama kurtarma ekiplerimiz devamlı İzmir’le irtibat halindeydi.İnşallah ülkemizin dört bir tarafında yaşanan orman yangınları bir an önce söndürülür. Çünkü ciğerlerimiz yanıyor, ormanlarımız bizim için çok değerli. Belki ufacık bir dikkatsizlik kocaman bir ormanı içerisindeki canlılarla birlikte yok ediyor. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Ormanlar bizim gelecek kuşaklara bırakacağımız eserlerimizdir, onlara bırakacağımız değerlerimizdir. Şimdiye kadar herhangi bir can kaybı haberi almadık. Fakat ormanda yaşayan binlerce canımız, hayvanımız, sessiz canlarımızı maalesef kaybediyoruz. Ekosistemi maalesef kaybediyoruz.Yangınla mücadele eden tüm ekiplere yürekten teşekkür ediyorum. Ülkemizin birçok yerinde yaşanan yangınların bir an önce son bulması en büyük dileğimiz” diye konuştu.