Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ofis Sanat Merkezi'nde hazırlanan İstanbul Mushafı Sergisi kapılarını açtı. Asr-ı saadet, Memlük, Emevi, Abbasi, Selçuklu, Endülüs, İlhanlı, Türkmen, Safevi, Babür, Timur ve Osmanlı dönemi yazı ve tezyinatının yer aldığı eserler, 25 Şubat'a kadar ziyaretçilerine açık olacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Hattat Hüseyin Kutlu ve ekibi tarafından hazırlanan İstanbul Mushafı Sergisi, Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) kapılarını açtı.

Tamamı 10 cilt olan bu ayrıcalıklı Mushaf'ın her cildinden örnekler içeren sergi izleyenleri asırlar öncesine götürüyor. Bu Mushaf, İslam'ın tüm dönemlerine ait izler taşıyor.

Sergide Asr-ı saadet, Memlük, Emevi, Abbasi, Selçuklu, Endülüs, İlhanlı, Türkmen, Safevi, Babür, Timur ve Osmanlı dönemi yazı ve tezyinatı yer alıyor.

Mekke'den Medine'ye, Kudüs'ten, Semerkant ve Buhara'ya uzanan bu manevi yolculuğun tüm izlerini taşıyan sergi, Asr-ı Saadet'ten günümüze İslam tarihi ve coğrafyasını temel alarak hazırlandı. Sergi, 25 Şubat tarihine kadar OSM'de ziyaretçilere açık olacak.