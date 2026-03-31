ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ni (H-ÜFE) açıkladı. Verilere göre, H-ÜFE 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,10 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda ise endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,58 oranında artış kaydetti. Şubat ayındaki artış, ekonominin hizmet sektöründeki üretici fiyatlarının yükseldiğine işaret ediyor.

YILLIK ARTIŞLAR

H-ÜFE'deki yıllık artışlar, özellikle ulaştırma ve depolama, konaklama ve yiyecek, bilgi ve iletişim, gayrimenkul gibi hizmetlerde belirginleşti. Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 32,04 artış yaşanırken, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 33,51, bilgi ve iletişim hizmetlerinde ise yüzde 32,62 artış kaydedildi. Ayrıca, gayrimenkul hizmetlerinde yıllık artış yüzde 38,64, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde ise yüzde 38,58 oldu. İdari ve destek hizmetleri de yüzde 31,48 oranında bir artış yaşadı.

Aylık bazda, H-ÜFE'de en fazla artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 4,20 olarak gerçekleşti. Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,18, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,23 oranında artış gösterdi. Gayrimenkul hizmetlerinde ise aylık bazda yüzde 1,34'lük bir azalma yaşandı. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 5,01'lik önemli bir artış görülürken, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 1,15'lik bir artış yaşandı.