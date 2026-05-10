Hürriyetçi Sağlık-Sen Genel Başkanı Muhammet Birinci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü Sosyal Risk Haritası uygulamasının sahada ciddi sorunlara yol açtığını belirterek Bakanlığa resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı.

KOCAELİ (İGFA) - Hürriyetçi Sağlık-Sen Genel Başkanı Muhammet Birinci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulanan 'Sosyal Risk Haritası' çalışmasına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını duyurdu. Birinci, sahada yaşanan sorunların çözümü amacıyla Bakanlığa resmi başvuruda bulunduklarını ve sendika bünyesinde oluşturulan Sosyal Hizmet Komisyonu için yetkililerden randevu talep ettiklerini açıkladı.

Birinci, sosyal risk haritalarının kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve engelli bireylerin bakım ihtiyacı gibi alanlarda erken tespit açısından önemli olduğunu ancak mevcut uygulamanın ciddi yapısal sorunlar barındırdığını ifade etti.

Açıklamada özellikle çocuk kuruluşlarında görev yapan personelin korunma ihtiyacı olan çocuklar ve suça sürüklenen çocuklarla yoğun şekilde çalıştığını hatırlatan Birinci, aynı personelin ek saha görevleriyle yükümlendirilmesinin iş yükünü artırdığını ve hizmet kalitesini olumsuz etkilediğini belirtti.

Sendika tarafından dile getirilen başlıca sorunlar arasında personel yetersizliği, güvenlik riskleri, görev tanımlarındaki belirsizlikler, kadın çalışanların sahada yaşadığı sorunlar, teşvik eksikliği ve uygulamanın kişisel cihazlar üzerinden yürütülmesinin doğurduğu hukuki riskler yer aldı. Birinci, 'Sosyal Risk Haritaları çalışmaları doğru bir hedefe yönelmiş olsa da mevcut uygulama biçimiyle sürdürülebilir değildir' ifadelerini kullanarak, görev dağılımlarının yeniden planlanması, saha çalışanlarına yönelik güvenlik ve hukuki altyapının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, çocuk, yaşlı ve engelli bakım kuruluşlarında görev yapan personelin görevlendirilmesinin yeniden değerlendirilmesi ve tüm süreçlerin açık, yazılı ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi çağrısı yapıldı.