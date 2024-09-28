İsrail’in Beyrut’taki hava saldırısı sonucu Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldüğü Hizbullah tarafından resmen doğrulandı. Hareket, Nasrallah’ın ölümüne rağmen mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.

İsrail ordusunun cuma günü Beyrut’un güneyindeki Hizbullah karargahına düzenlediği hava saldırısında, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldüğü açıklandı.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Nasrallah’ın ölümünün doğrulandığı ve örgütün mücadelesine kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Hareket, İsrail’e karşı misillemelerin süreceğini belirtti.

İRAN’DAN HİZBULLAH'A DESTEK MESAJLARI

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Nasrallah’ın ölümünden sonra yaptığı açıklamada, Müslümanları “Lübnan halkının ve Hizbullah’ın yanında durmaya” davet etti.

Hamaney, "Bu bölgenin kaderini direniş güçleri belirleyecek" diyerek İsrail'e karşı direnişin devam edeceğini ifade etti.

İSRAİL’DEN SALDIRI AÇIKLAMASI

İsrail ordusu, Nasrallah’ın ölümünün ardından Hizbullah’ın füze birimi komutanlarını da hedef aldığını duyurdu.

Güney Lübnan’daki operasyonların yoğunlaşacağına dikkat çeken İsrail, Nasrallah’ın ölümünü bölgedeki büyük bir stratejik kazanım olarak değerlendirdi.

Hizbullah’ın karşı saldırılar düzenlediği ve İsrail’in kuzeyine roket atışları yaptığı rapor edildi. Bölgedeki hastaneler tahliye edilirken, çatışmaların daha da şiddetlenmesi bekleniyor