Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Oğuz Konukoğlu, hamilelik sırasında sık karşılaşılan varis sorunlarına dikkat çekiyor. Hamilelikte vücuttaki fizyolojik değişikliklerin varis oluşumuna yol açabileceğini belirten Dr. Konukoğlu, bu süreçte kadınların varis riskini azaltmak için alabilecekleri önlemler hakkında bilgi veriyor.

Varis Nedir?

Varisler, yüzeysel damarların genişlemesi ve kıvrımlı hale gelmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Genellikle bacaklarda görülür ve bacaklardaki kanın kalbe geri dönmesini sağlayan kapakçıkların zayıflaması sonucu oluşur. Bu kapakçıklar doğru şekilde çalışmadığında, kan geriye doğru sızabilir ve damarların içinde birikerek genişlemelerine neden olabilir. Varisler genellikle estetik bir sorun olarak kabul edilse de, bazen ağrı, şişlik ve rahatsızlık gibi belirtilere de yol açabilir.

Hamilelikte Varislerin Oluşma Mekanizması

Hamilelik sırasında vücutta birçok fizyolojik değişiklik meydana gelir. Bu değişiklikler, varislerin gelişmesine katkıda bulunabilir. Hormonal değişiklikler, kan hacminin artması ve rahmin büyümesi gibi faktörler, bacaklardaki kan dolaşımını zorlaştırarak varis oluşumunu tetikleyebilir. Ayrıca, genetik yatkınlığı olan kadınlarda varis riski daha yüksektir.







Risk Faktörleri

Hamilelikte varis gelişimini artıran bazı risk faktörleri şunlardır:



- Yaş: İleri yaşta hamile kalmak, varis riskini artırır. Damarlar yaşla birlikte elastikiyetini kaybedebilir, bu da varis oluşumuna yatkınlığı artırır.

- Aşırı Kilo: Hamilelikte aşırı kilo alımı, bacak damarları üzerindeki baskıyı artırarak varis gelişimine katkıda bulunabilir.

- Çoğul Gebelik: İkiz veya daha fazla bebeğe hamile olan kadınlarda varis riski daha yüksektir. Bu, artan kan hacmi ve rahmin daha fazla büyümesi nedeniyle oluşur.

- Ayakta Durma: Uzun süre ayakta durma, bacaklardaki damarların kanı kalbe geri taşımasını zorlaştırarak varis riskini artırabilir.

Belirtiler ve Komplikasyonlar

Varislerin belirtileri genellikle kozmetik sorunlar olarak kabul edilse de, bazı durumlarda ağrı, şişlik, kaşıntı ve cilt değişiklikleri gibi belirtilere neden olabilir. Ayrıca, tromboflebit ve nadir de olsa derin ven trombozu gibi ciddi komplikasyonlar da gelişebilir.

Tedavi Seçenekleri

Hamilelik sırasında varisler genellikle doğumdan sonra kendiliğinden düzelir. Ancak belirtileri hafifletmek için destek çorapları kullanımı, düzenli egzersizler ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi non-invaziv tedavi yöntemleri önerilebilir. Doğum sonrası düzelmeyen varisler için ise skleroterapi, lazer tedavisi veya cerrahi müdahaleler gibi daha ileri tedavi seçenekleri değerlendirilebilir.

Op. Dr. Oğuz Konukoğlu, varislerin erken teşhis ve uygun tedavi ile kontrol altına alınabileceğini vurguluyor. Varis şikayetleri olan hamile kadınların, tedavi ve önlem için mutlaka bir uzman hekime başvurmaları gerektiğini belirtiyor.











Op Dr. Oğuz Konukoğlu Hakkında



1980 yılında İstanbul'da doğdu. İlk öğrenimini Gaziantep Akyol İlköğretim Okulu'nda, orta öğrenimini Gaziantep Anadolu Lisesi'nde, lise öğrenimini Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesi'nde tamamladı. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olarak Tıp Doktoru ünvanı aldı.

2006 yılında İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimine başladı. 2011, 2012 ve 2014 tarihinde düzenlenen ISHLT(Uluslararası Kalp Akciğer Nakli Derneği) toplantılarına katıldı. 2013 yılında Berlin Herzzentrum Kliniğinde düzenlenen Yapay Kalp Destek Sistemleri eğitimine katıldı. Uzmanlık eğitiminin 5 yılında Koşuyolu Kalp Nakli ekibinde aktif olarak çalıştı. 2013 yılında uzmanlık eğitimini tamamlayarak Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı ünvanını aldı.

2013-2014 yıllarında mecburi hizmetini Sağlık Bakanlığı Kilis Devlet Hastanesi'nde tamamladıktan sonra 2 yıl Florence Nightingale hastanesinde Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı olarak çalıştı. 2017 Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesinde göreve başladı. Y.Y.Ü. G.O.P. hastanesinin yanında 2024 yılında Carna Klinik’te de kurucu ortak olarak çalışmaya