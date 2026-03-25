Tasavvuf araştırmacısı, yazar ve senarist Hacer Özlem Çiçek'in üçüncü kitabı Vakti Gelenin Yolu okuyucuyla buluştu. Daha önce yayımlanan Artık Vakti Geldi ve Her Bilinç Bir Kâinat eserleriyle dikkat çeken Hacer Özlem Çiçek, yeni kitabında okuru manevi bir iç yolculuğa davet ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Tasavvufi derinlik taşıyan eser, dini yalnızca bilgi ve şekil üzerinden değil, kalbe dokunan yönüyle ele alıyor.

Yazar ve senarist Hacer Özlem Çiçek'in kişisel tanıklıkları ve yaşanmışlıklarından beslenen kitap, öğretici bir metinden ziyade farkındalık uyandıran bir 'yürüyüş bilinci' sunuyor.

'Yol herkese görünmez, ancak yürümeyi seçene açılır' diyen Hacer Özlem Çiçek, Vakti Gelenin Yolu ile kalbinde arayış taşıyanlara sessiz bir hakikat çağrısı yapıyor.