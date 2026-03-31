Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 2026 yılı Şubat ayı iş gücü verilerini değerlendirdi. İşsizlik oranının yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Bakan Işıkhan, iş gücü piyasalarının güçlendiğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 2026 yılı Şubat ayına ait iş gücü verilerini paylaştı. Bakan Işıkhan, Türkiye'nin istihdam politikalarının etkili sonuçlar verdiğini ve son 34 aydır işsizlik oranında tek haneli seyrin devam ettiğini belirtti. Bu durumu, istihdam hamlelerinin doğru ve etkin şekilde uygulandığının bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Bakan Işıkhan'a göre, 2026 yılı Şubat ayında işsizlik oranı yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu, Türkiye'nin istihdam alanında önemli bir başarı olarak görülüyor.

İşgücü sayısı, bir önceki aya göre 286 bin kişi artarak 35 milyon 139 bin kişiye yükseldi. Ayrıca, işgücüne katılma oranı 0,3 puan artarak yüzde 52,6'ya çıktı. Bakan Işıkhan, iş gücü piyasalarının güçlendikçe, istihdam kapasitesinin de artmaya devam ettiğini vurguladı. Şubat ayında istihdam sayısı 153 bin kişi artarak 32 milyon 158 bin kişiye ulaşırken, istihdam oranı da 0,2 puan artarak yüzde 48,2'ye yükseldi.

Bakan Işıkhan, önümüzdeki süreçte hem işsizlik oranında hem de istihdamda daha iyi seviyelere ulaşılacağına olan inancını yineleyerek, hedeflerin zaman içinde gerçekleşeceğini belirtti. Türkiye'nin iş gücü piyasasındaki olumlu seyrin devam edeceğini ve yeni istihdam fırsatları yaratma yolunda adımlar atılacağını ifade etti.