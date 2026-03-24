İLBANK koordinasyonunda yürütülen Belediye Hizmetleri Projesi kapsamında 8 ilde su, atıksu ve katı atık alanlarında 20 proje hayata geçiriliyor. Proje, yaklaşık 1,9 milyon kişiye hizmet verecek.

ANKARA (İGFA) - İLBANK koordinasyonunda yürütülen Belediye Hizmetleri Projesi ile Güney ve Güneydoğu Anadolu'daki 8 ilde büyük ölçekli altyapı yatırımları başlatıldı. Finansmanı Avrupa Birliği ve Fransız Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan toplam 367 milyon avroluk proje kapsamında 20 ayrı yatırım hayata geçiriliyor.

Projeden Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa yararlanıyor. İçme suyu, kanalizasyon ve katı atık alanlarını kapsayan çalışmalarla bölgedeki belediye hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında yapılacak 6 içme suyu yatırımıyla eskiyen altyapılar yenilenecek ve yeni yerleşim alanlarına hatlar kurulacak. Bu sayede yılda yaklaşık 22 milyon metreküp su kaybının önüne geçilmesi planlanıyor. Ayrıca kurulacak 10 kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi ile yılda 12,5 milyon metreküp atıksuyun arıtılması sağlanarak çevre kirliliğinin azaltılması hedefleniyor.

Yağmur suyu hatları sayesinde yağış sularının kanalizasyon sistemine karışması engellenirken, tüm bu yatırımlardan yaklaşık 1,9 milyon kişinin faydalanması öngörülüyor.

Projede öne çıkan bir diğer başlık ise Fırat Havzası üzerindeki etkisi. Bölgedeki su sistemlerinin Fırat Nehri ile doğrudan bağlantılı olması nedeniyle, yapılacak yatırımların hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunması hem de iklim değişikliğine karşı daha dirençli kentlerin oluşturulması açısından kritik önem taşıdığı belirtiliyor.