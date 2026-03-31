2026 yılı Şubat ayında Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 8,5'e yükseldi. Genç nüfusta ise işsizlik oranı yüzde 15,8 olarak gerçekleşti. İstihdam oranı artarken, işgücüne katılım oranı da yükseldi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ait işgücü istatistiklerini açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, işsizlik oranı yüzde 8,5 seviyesine yükseldi. Şubat ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 133 bin kişi artarak 2 milyon 981 bin kişi oldu. Bu artışla birlikte işsizlik oranı 0,3 puanlık bir artışla yüzde 8,5 olarak belirlendi.

İşsizlik oranı, cinsiyete göre de farklılık gösterdi. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 6,9 olarak tahmin edilirken, kadınlarda bu oran yüzde 11,6 seviyesinde gerçekleşti.

2026 yılı Şubat ayında istihdam edilenlerin sayısı 153 bin kişi artarak 32 milyon 158 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık bir artışla yüzde 48,2 olarak belirlendi. Bu oran erkeklerde yüzde 65,6, kadınlarda ise yüzde 31,1 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI YÜKSELDİ

İşgücü, 2026 Şubat ayında bir önceki aya göre 286 bin kişi artarak 35 milyon 139 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 52,6'ya çıktı. Erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 70,5, kadınlarda ise yüzde 35,2 olarak kaydedildi.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 15,8

Şubat 2026'da 15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,4 puanlık bir artışla yüzde 15,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda ise yüzde 21,8 olarak tahmin edildi. Genç nüfustaki artış, özellikle kadınların iş gücüne katılım oranının düşük olmasından kaynaklanıyor.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Şubat 2026 ayında 42,5 saat olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre değişmeyen bu süre, istihdam edilenlerin ortalama çalışma süresini yansıtıyor.