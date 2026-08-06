Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür Yayınları, Gaziantep'in sözlü kültürünü, halk edebiyatını ve yakın dönem toplumsal hafızasını kayıt altına alan eserlerine bir yenisini daha ekledi.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'in sözlü kültürünü, halk edebiyatını ve Barak yöresinin yakın dönem hayatını bir ozanın hatıraları üzerinden anlatan 'Baraknağme: Bir Barak Ozanının Hatıraları' adlı eser, Zeugma Mozaik Müzesi Müze Mağazası ile 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Müze Mağazasında satışa sunuldu.

Eserde, Derviş Hüseyin Yıldırım'ın ilk sazla tanışmasından Barak türkülerini seslendirmeye başlamasına, askerlik hatıralarından uzun hastane yıllarına, berberlik mesleğinden belediyedeki çalışma hayatına kadar uzanan yaşam serüveni ayrıntılı biçimde anlatılıyor. Ozanın yaşadığı güçlükler karşısında şiire ve türküye sığınması, kitabı aynı zamanda insan iradesi, yalnızlık ve hayata tutunma üzerine güçlü bir tanıklığa dönüştürüyor.

BARAK ODALARI, DÜĞÜNLER VE GÜNDELİK HAYAT KAYIT ALTINA ALINIYOR

'Baraknağme', Barak kültürünü dışarıdan gözlemleyen akademik bir araştırma olmaktan ziyade, bu kültürün içinde doğmuş ve yaşamış bir ozanın hafızasından aktarılan bir sözlü tarih çalışması niteliği taşıyor. Kitapta Barak odalarının işlevi, köy sohbetleri, toplumsal dayanışma biçimleri, evlilik gelenekleri, başlık parası, berdel, çeyiz hazırlıkları, düğünler, gelin alma törenleri, köyler arasındaki ilişkiler ve dönemin gündelik hayatına ait çok sayıda ayrıntı yer alıyor.