GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında sağlık alanındaki destek hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek ayak sağlığına yönelik kişiye özel çözümler sunuyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'ne bağlı Ayak Sağlığı ve Tabanlık Üretim Merkezi, ortopedik rahatsızlıkları bulunan bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Merkezde, engelli bireyler başta olmak üzere ayak ağrısı, duruş bozukluğu ve yürüyüş problemi yaşayan vatandaşlara yönelik kişiye özel ortopedik tabanlık üretimi yapılıyor. Ayak yapısına uygun olarak hazırlanan tabanlıklarla doğru basınç dağılımının sağlanması, vücut hizasının desteklenmesi ve duruş bozukluklarının azaltılması amaçlanıyor.

İLERİ TEKNOLOJİYLE DETAYLI AYAK ANALİZİ YAPILIYOR

Merkeze başvuran vatandaşlar, ortopedik değerlendirme için randevu alarak uzman fizyoterapistler ve ortopedik teknikerler eşliğinde ön muayeneden geçiriliyor. Bu süreçte kişinin ayak yapısı, basış şekli ve hareket analizi ayrıntılı biçimde inceleniyor.

Bilgisayarlı ayak tarama sistemlerinin kullanıldığı değerlendirmelerde, ayağın yük dağılımı, basınç noktaları ve biyomekanik özellikleri tespit ediliyor. Dinamik basınç analizi, statik analiz ve üç boyutlu tarama teknolojisiyle elde edilen veriler doğrultusunda kişiye özel tabanlık tasarımı hazırlanıyor.

HER AYAK YAPISINA UYGUN TABANLIK ÜRETİLİYOR

Tabanlık tasarımında bireyin mevcut ayak deformiteleri ile düztabanlık, yüksek kavis, topuk dikeni ve diyabetik ayak gibi özel durumları dikkate alınıyor. Bu doğrultuda en uygun malzeme ve form belirlenerek üretim süreci başlatılıyor.

Üretimde esnek, dayanıklı ve hafif malzemeler tercih edilirken, EVA, silikon jel ve karbon fiber gibi farklı ihtiyaçlara cevap veren materyaller kullanılıyor. CNC kesim makineleri ile el işçiliğinin birlikte yürütüldüğü üretim sürecinde, bireyin ayak yapısına en uygun tabanlıkların hazırlanması hedefleniyor.

Üretimi tamamlanan tabanlıklar, deneme süreci için yeniden merkezde değerlendiriliyor. İlk kullanım aşamasında oluşabilecek uyum sorunları uzmanlar tarafından incelenerek gerekli düzenlemeler yapılıyor. Tabanlığın ayağa tam uyum sağlamasının ardından kullanım süreci başlatılıyor.

Tabanlık kullanımından sonra bireyin herhangi bir rahatsızlık hissedip hissetmediği de takip edilirken, gerektiğinde yeni düzeltmeler uygulanıyor. Uzmanlar, tabanlıkların belirli aralıklarla kontrol edilmesini ve kullanım süresine bağlı olarak yenilenmesini öneriyor.

HEDEF, YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin öncü sağlık hizmetleri arasında yer alan merkez, vatandaşlara modern ve erişilebilir çözümler sunmayı amaçlıyor. Ayak sağlığı ve tabanlık üretimi alanında uzmanlaşan birim aracılığıyla, hareket kabiliyetinin desteklenmesi ve günlük yaşam konforunun artırılması hedefleniyor. Özellikle engelli bireyler ile ortopedik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara uygun maliyetli hizmet sunan merkez, bireylerin ihtiyaçlarına yönelik profesyonel çözümler geliştirerek sağlıklı yaşamın desteklenmesine katkı sağlıyor.

Ayak tabanlığı üretiminden sorumlu uzman Muhammet Hasan Sert, ayak sağlığına önem verdiklerini belirterek, 'Hastalarımız, gün içinde ayakta kaldıkları sürece taban ağrısı, topuk ağrısı veya ön metatars ağrısı yaşadıkları için bize başvuruyor. Biz de burada önce analiz yapıyoruz, ardından kişiye özel ölçümler alıyoruz' dedi.

Alınan ölçüler doğrultusunda bilgisayar ortamında modelleme yaptıklarını anlatan Sert, 'Modelleme işlemleri tamamlandıktan sonra CNC cihazımızda kişiye özel tabanlık üretiliyor. Daha sonra bunu hastalarımıza uyguluyoruz. Süreç bu şekilde ilerliyor' diye konuştu. Hastaların takip sürecinin de düzenli şekilde yürütüldüğünü belirten Sert, 'Tabanlık uygulandıktan sonra hastalarımızı 3 ayda bir ya da 6 ayda bir tekrar çağırıyoruz. Yeniden ölçümler alıyoruz. Hastanın durumunda ilerleme olup olmadığını bu kontrollerde gözlemleyebiliyoruz' ifadelerini kullandı.