Havsa Belediyesi'nin 25. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali Futbol Turnuvası'nda Abalar Köyü Muhtarlığı, Cumhuriyet Mahallesi'ni 6-0 yendi. Sahaya Filistin destek pankartıyla çıkan ekip, galibiyeti Filistinli çocuklara armağan etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Havsa Belediyesi tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenen Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali Futbol Turnuvası'nın açılış maçında Abalar Köyü Muhtarlığı ile Cumhuriyet Mahallesi karşı karşıya geldi.

Karşılaşma öncesinde sahaya 'Filistin'e Özgürlük' pankartıyla çıkan Abalar Köyü Muhtarlığı futbolcuları, Filistin halkına destek mesajı verdi.

Mücadelenin başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyen Abalar Köyü Muhtarlığı, rakibi Cumhuriyet Mahallesi'ni 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın ardından Abalar Köyü Muhtarlığı oyuncuları, elde ettikleri galibiyeti Filistinli çocuklara armağan ettiklerini ifade etti.

Hem sahadaki başarılı oyunları hem de verdikleri dayanışma mesajıyla dikkat çeken Abalar Köyü Muhtarlığı, turnuvanın ilk haftasına farklı galibiyet ve anlamlı bir mesajla damga vurdu.