ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde bu yıl kurulan ve tamamı hastane çalışanlarından oluşan 60 kişilik Türk Halk Müziği Topluluğu, hastanenin hizmete girişinin 8. yılı kapsamında ikinci konseriyle yeniden sahneye çıkıyor. Şef Muharrem Atabay yönetimindeki topluluk, 4 Haziran'da Eskişehirlilerle buluşacak.

Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde bu yıl kurulan ve hastane çalışanlarından oluşan 60 kişilik Türk Halk Müziği Topluluğu, ikinci konserini 4 Haziran Perşembe günü Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı Opera binasında verecek. Hastanenin hizmete girişinin 8. yılı kapsamında gerçekleştirilecek konser, halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek.

Akfen İnşaat tarafından Kamu-Özel İşbirliği (PPP) modeliyle yapımının tamamlanmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete alınan Eskişehir Şehir Hastanesi, geride bıraktığı 7 yılda yalnızca sağlık hizmetleriyle değil; sosyal, kültürel ve insana dokunan çalışmalarıyla da Eskişehir'in önemli merkezlerinden biri haline geldi.

Bu yaklaşımın bir yansıması olarak bu yıl kurulan ve tamamı hastane çalışanlarından oluşan Eskişehir Şehir Hastanesi Türk Halk Müziği Topluluğu da kısa süre içerisinde gerçekleştirdiği çalışmaların ardından ikinci konseriyle yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Şef Muharrem Atabay yönetimindeki 60 kişilik topluluk, bahar konserinde dinleyicilerle buluşacak.

Yoğun çalışma temposu içerisinde sanatı ortak bir buluşma noktası haline getiren hastanenin tüm çalışanları, konser aracılığıyla hem kurum içi dayanışmayı güçlendirmeyi hem de Eskişehirlilerle kültürel bir paylaşım ortamı oluşturmayı hedefliyor.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nin sağlık hizmetlerinin yanı sıra sosyal yaşamı destekleyen yaklaşımının bir parçası olarak hayata geçirilen konser, 4 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı (Opera Binası)'nda gerçekleştirilecek.

Halka açık ve ücretsiz olacak konser programına tüm Eskişehirliler davet edildi.