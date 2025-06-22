Ünlü müzisyen Ersay Üner, önceki akşam Jolly Joker Atakent sahnesinde sevenleriyle buluştu. Sahne performansıyla beğeni toplayan Üner, konser öncesi gazetecilerin sorularını da yanıtladı.İSTANBUL (İGFA) - Sezen Aksu’nun sekiz yıl aradan sonra çıkarmaya hazırlandığı ve merakla beklenen yeni albümü hakkında konuşan Ersay Üner, albümde yer aldığı iddialarını doğruladı. Üner, “Evet, albümde bir düzenleme yaptım. Bu benim için çok özel bir hatıra.” dedi.

Aynı zamanda Sezen Aksu’nun albümünde birbirinden güzel şarkıların yer aldığını belirten Ersay Üner, dinleyicileri unutulmaz bir müzik ziyafetinin beklediğini söyledi.