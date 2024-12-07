-Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun talimat verdi, Sanayi Sitesindeki tüm bozuk cadde ve yollarda asfalt ve yama çalışmaları yapılıyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde bozulan yollarda onarım ve asfalt yama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması adına aşınan, bozulan ve alt yapı çalışmaları nedeniyle kullanılamaz hale gelen yollarda onarım, bakım, yama ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Mardin S.S. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi içerisinde bozulan yollarda titizlikle yama ve asfalt yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ekipler, hem sanayi sitesindeki araç ve yaya trafiğinin güvenliğini artırmak, hem bozulmalar nedeniyle meydana gelen tozlanmanın önüne geçmek hem de bölgedeki işletmelerin ulaşım sorunlarını çözmek amacıyla yoğun bir mesai harcıyor.

SANAYİ SİTESİ ESNAFINDAN VALİ AKKOYUNA'A TEŞEKKÜR

Mardin S.S. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hakkı Esin, bir yıldır yolların bozuk olmasından dolayı zor günler geçirdiklerini ifade etti. Mardin Büyükşehir Belediyesine İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılması sonrası Büyükşehir Belediyesinin kendilerine hemen yardıma koştuğunu ifade eden Esin; “Bir yıldan beridir biz burada perişan olmuş durumdayız. Çok kötü bir durumdaydık. Araçlar sanayiye giremiyordu. Yolların kötü olmasından dolayı. Mardin Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Tuncay Akkoyun sayesinde yollarımız yapılıyor, onarımlar yapılıyor. Şu an sanayimiz eski haline geliyor, sorunlarımız çözülüyor. Sayın Valimize ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Allah razı olsun kendilerinden” dedi.

Mardin S.S. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 2. Başkanı Beşir Yertüm, şehrin kalbi sanayi sitesinin yoldaki çukurlardan dolayı sıkıntı çektiğini dile getirerek, “Sanayi sitesi demek memleketin kalbi demektir çünkü her kesimden insan sanayide. Sayın Valimiz göreve başladıktan sonra esnafın şikayetçi olduğu çukurları, yolları asfaltlıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sanayi esnafı adına var olsun, sağ olsun.” dedi.

Sanayi esnafı Ebdurrazzak Uçur da zor şartlar altında çalıştıklarını dile getirerek; “Bir yıldan beridir toz ve toprak içerisinde çalışıyorduk. Bu çukurlar artık doldurulmaya başlandı. Memnunuz. Allah razı olsun. Sayın Valimize, Sayın Genel Sekreterimize ve ekiplerimize teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediyesinde yapılan görevlendirmeden sonra Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla şehirde vatandaşların en çok sorun gördüğü yolların düzenlenmesi için asfalt ve yama çalışmalarına başlanmıştı.