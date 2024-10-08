Lübnan’dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşların deniz yoluyla tahliyesinin 9 Ekim'de yapılacağını açıklayan Dışişleri Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri'ne ait toplam kapasitesi yaklaşık 2 bin kişilik iki geminin bugün Beyrut'a doğru yola çıkacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’daki vatandaşların tahliyesine yönelik önemli açıklama yaptı.

Lübnan’dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşların deniz yoluyla tahliyesinin 9 Ekim Çarşamba (YARIN) yapılacağını duyuran Bakanlık, bu kapsamda Deniz Kuvvetleri'ne ait iki geminin bugün Beyrut’a doğru yola çıkması öngörüldüğünü ve gemilerin toplam kapasitesinin yaklaşık 2 bin yolcu olduğunu kaydetti.

Tahliye işlemiyle ilgili detayların bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezi ile temasa geçmiş olan vatandaşlarla ayrıca paylaşılacağının belirtildiği açıklamada, "Gerekmesi halinde tahliye işlemleri izleyen günlerde devam edecektir. Vatandaşlarımızın ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır. Tahliye için görevlendirilen gemilerimiz, ayrıca insani yardımlarımızı da Lübnan’a nakledeceklerdir" ifadeleri yer aldı.