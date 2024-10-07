Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajıyla birlikte, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılına ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 365 gün önce hayatta olan, çoğu çocuk ve kadın 50 bin kardeşimiz vahşice katledildiğini anımsatarak, "Gazze'deki hastaneler, farklı inançlara ait ibadethaneler, okullar artık ayakta değil. Pek çok gazeteci, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, barış elçisi artık aramızda değil. Gazze'de, Filistin'de, bugünlerde Lübnan'da ölen sadece kadınlar, çocuklar, bebekler, masum siviller değil; aynı zamanda insanlıktır, insanlığa hizmet etmesi beklenen kurumlardır, uluslararası sistemdir" dedi.

1 yıldır dünyanın gözü önünde, canlı yayında katledilenin tüm insanlık olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Katil İsrail hükûmetinin 7 Ekim'den bu yana katlettiği on binlerce insanı bugün hüzünle yâd ediyor; eşlerini, çocuklarını, ailelerini kaybeden yüreği yaralı Gazzeli, Filistinli, Lübnanlı kardeşlerime en kalbî taziyelerimi iletiyorum" dedi.

İsrail'in uzun yıllardır süren soykırım, işgal ve istila politikası artık bir son bulması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Unutulmamalıdır ki İsrail 1 yıldır uyguladığı, hâlen de devam etmekte olduğu bu soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecektir. Hitler nasıl insanlığın ortak ittifakıyla durdurulduysa Netanyahu ve cinayet şebekesi de aynı şekilde durdurulacaktır. Gazze soykırımının hesabının sorulmadığı bir dünya huzura kavuşamayacaktır. Türkiye olarak bedeli her ne olursa olsun İsrail hükûmetinin karşısında durmaya, dünyayı da bu onurlu duruşa çağırmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için hazırlanan videoyu da paylaştı.

Bugün 7 Ekim... Tam 365 gün önce hayatta olan, çoğu çocuk ve kadın 50 bin kardeşimiz vahşice katledildi. Gazze'deki hastaneler, farklı inançlara ait ibadethaneler, okullar artık ayakta değil. Pek çok gazeteci, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, barış elçisi artık aramızda değil.… pic.twitter.com/qX6uwlCFkA— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 7, 2024